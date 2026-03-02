O Mural exige saber si el mal tiempo dañó los frescos de Lugrís en A Coruña

La sucesión de temporales que se produjo durante este invierno en A Coruña hace que la asociación cultural O Mural reclame a la Xunta y el Concello analicen la situación en la que se encuentran los frescos de Urbano Lugrís ubicados en el edificio números 25 y 27 de la calle Olmos, que sufre un grave deterioro.

O Mural considera que la falta de medidas de protección de las pinturas agrava los daños que constató en las mismas el informe contratado por el Concello hace más de cuatro años. Para el colectivo, el viento y las abundantes precipitaciones de los últimos meses «hacen temer por la persistencia de los frescos en la pared», por lo que reclama de forma urgente «medidas precisas para salvar definitivamente esta obra». También recuerda que fue declarada el año pasado Bien de Interés Cultural y exige saber qué se hizo desde entonces para protegerla.