La policía acude a un 'after' de Matogrande, en A Coruña, por una discusión

Este pub ya ha protagonizado varios incidentes y acumula numerosas quejas de los vecinos

Pub de Matogrande en el que ocurrió el incidente

Pub de Matogrande en el que ocurrió el incidente / Germán Barreiros / Roller Agencia

Adrián Lede

A Coruña

Agentes de la Policía Local y Nacional tuvieron que acudir al pub Ginger de la calle Mariñas de Matogrande famoso por protagonizar numerosos incidentes. En esta ocasión, las fuerzas del orden tuvieron que desplazarse hasta el lugar por una discusión entre tres personas tras la llamada de una persona.

Aunque el alboroto llamó la atención de los vecinos, fuentes municipales confirman que el incidente no pasó a mayores y no hubo denuncias ni agresiones.

Problemas de drogas y quejas de los vecinos

Los vecinos lleva tiempo intentando poner fin a la actividad de este pub que funciona como after y donde la policía ya incautó drogas durante una inspección rutinaria en el año 2024 y durante otra redada el pasado año.

En aquel momento, la presidenta de la asociación de vecinos de Matogrande, María Salgado, decía a este medio que el pub generaba “problemas de inseguridad”. Pedía que dejara de "funcionar como after, pues, en su opinión, es el “estar abierto toda la noche” lo que perjudica la convivencia.

Agresión a agentes de policía

El incidente más grave hasta la fecha en el local se produjo en febrero de 2025, cuando cuatro personas fueron detenidas tras un altercado con agentes de la Policía Local de A Coruña en el que resultaron heridos leves cuatro de ellos. Los efectivos se habían desplazado hasta el Ginger debido a que excedían el horario de su licencia de apertura.

Fue fuera del establecimiento cuando los clientes del after se enfrentaron a los agentes que habían acudido a dispersar a los congregados, manifestando su oposición al cierre del local, lo que derivó en un altercado en el que hubo lanzamiento de piedras y otros objetos y cargas policiales.

TEMAS

