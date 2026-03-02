El PP reclama al Concello mejoras en seis barrios periféricos de A Coruña

Los barrios de O Birloque, O Martinete, A Cabana, San Cristovo das Viñas, Someso y As Rañas son el eje de la moción que el PP defenderá en el pleno de este jueves, en el que exigirá mejoras en urbanismo, infraestructuras, movilidad, seguridad ciudadana y servicios sociales. Entre ellas figura la revisión de los solares abandonados o desaprovechados, la toma en cuenta de las propuestas vecinales presentadas, la renovación de las zonas más degradadas, un plan integral de mantenimiento de aceras y calzadas y otro de limpieza.

También exigirá la mejora del alumbrado público y viales ara comunicar estos barrios con otras zonas, reforzar las infraestructuras de parques, zonas de esparcimiento, espacios deportivos y caniles, mejorar la seguridad vial y la accesibilidad. El PP pedirá además reforzar las líneas, frecuencias e itinerarios de los buses urbanos y aumentar la presencia policial.