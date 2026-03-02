El rector de A Coruña ofrece colaboración de las universidades para homologar estudios de extranjeros

Las dificultades que padecen los estudiantes extranjeros o descendientes de gallegos para convalidar su formación llevan al rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, a ofertar al Gobierno español la colaboración de las universidades gallegas en este proceso. "Para nós é vital poder colaborar a poder avaliar esas titulacións e aportar informes que permitan a homologación", declaró este lunes tras la reunión celebrada en Santiago de los responsables autonómicos de Emigración y Universidades, José González Vázquez y Román Rodríguez, con los rectores de las tres universidades públicas gallegas y el secretario general de Universidades del Gobierno, Francisco García, sobre este asunto, en la que pidieron al Ejecutivo central mayor celeridad en los trámites de homologación.

"As universidades temos como unha das nosas prioridades a internacionalización e traballamos arreo para captar máis estudantes de grao, de mestrado e tamén de doutoramento", indicó Cao, quien añadió que muchos estudiantes de doctorado proceden de otros lugares del mundo y precisan convalidar sus titulaciones.

Destacó además que algunas homologaciones son favorables si se realizan exámenes que las universidades ya realizan desde hace años, pero el rector cree preciso avanzar más en este campo y recordó que se intentó traspasar estas competencias a las comunidades autónomas, aunque el Tribunal Constitucional lo rechazó.

Para Cao, esta mayor colaboración con el ministerio permitirá "reter talento" en Galicia. Mencionó que en una visita de los tres rectores a Argentina con el conselleiro de Educación se buscaron titulaciones de ese país que puedan ser convalidadas aquí para que los estudiantes puedan disponer de ambas y lleguen a Galicia con ellas.

José González puso de relieve que los trámites de convalidación requieren de tres a cinco años por término medio, lo que genera problemas para cursar nuevos estudios o encontrar trabajo, y reclamó una solución para los beneficiarios de becas de excelencia a la juventud en el extranjero, que facilitan cada año la llegada de 250 jóvenes con ascendencia gallega.

Rodríguez consideró esta cuestión de "relativamente fácil de solucionar" y puso como ejemplo las homologaciones de bachillerato o formación profesional, de las que se encarga la Xunta, que se resuelven en un plazo de tres o cuatro meses.