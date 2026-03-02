Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

Este martes A Coruña quedará en una situación intermedia entre una borrasca ubicada en el Golfo de Cádiz y el anticiclón de Azores, dejando un corredor de viento del noreste. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, habrá brumas matinales que darán paso a cielos mayormente despejados, con alguna nube alta que se irá disipando con el avance de la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 8 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento soplará moderado del noreste.

Miércoles 4

Los cielos permanecerán soleados durante toda la jornada y los termómetros marcarán mínimas de 9 grados y máximas de 18.

Jueves 5

Se esperan cielos cubiertos, con precipitaciones abundantes. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados.

Viernes 6

Continuarán los cielos cubiertos con chubascos. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 12 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Sábado 7

Seguirá nublado con lluvias débiles. Los termómetros irán de los 10 a los 15 grados.

Domingo 8

Se incrementarán las nubes y continuarán las precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados.

Lunes 9

Se esperan lluvias débiles y cielos mayormente nublados. Las temperaturas se moverán entre los 7 y los 12 grados.

Martes 10

Los cielos estarán parcialmente nubosos, todavía con precipitaciones. Los termómetros marcarán mínimas de 7 grados y máximas de 11.

Miércoles 11

Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados. Las temperaturas mínimas se quedarán en los 6 grados y las máximas llegarán a los 13.

Jueves 12

Se esperan cielos con predominio de claros, aunque con la posibilidad de alguna nube al final del día. Las temperaturas irán de los 5 a los 14 grados.

Viernes 13

Regresarán las nubes y las precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 8 y los 13 grados.

Sábado 14

Continuarán los cielos cubiertos, con chubascos. Las temperaturas irán de los 8 grados de mínima a los 13 de máxima.

Domingo 15

Seguirán los cielos cubiertos, con alguna precipitación débil, y con temperaturas de entre 10 y 14 grados.

