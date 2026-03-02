El tiempo en A Coruña según la Aemet: así viene la primera semana de marzo

La cuenta atrás para la primavera está en marcha y si hay una época del año en la que el tiempo se muestra cambiante es precisamente la primaveral, así que en este camino hacia el cambio de estación veremos un poco de todo en el pronóstico meteorológico. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia prevén tiempo cambiante para los próximos días. A continuación detallamos las predicciones avanzadas para esta primera semana de marzo, con información detallada de lo que nos espera a lo largo de cada jornada.

Hoy lunes día 2 tenemos por delante un día de tiempo algo desapacible. La responsable es la borrasca Regina, que no impactará de lleno en Galicia pero sí aportará una situación de inestabilidad atmosférica que dejará lluvias a lo largo de la mañana y la tarde. Además el viento arrecia y de hecho ya se está notando en las primeras horas del día. La costa oeste de la provincia de A Coruña está en aviso amarillo por rachas de más de 60 km/h. Se esperan precipitaciones, que no serán persistentes pero sí pueden ser recurrentes, con chaparrones repartidos durante todo el día. Los termómetros se moverán en valores que rondarán los 10 grados de mínima y alcanzarán etre 13 y 15 grados de máxima, según las previsiones de Aemet y Meteogalicia.

El martes día 3 será una jornada de tiempo más apacible. Los pronósticos prevén alternancia de nubes y claros, sin lluvias, y con temperaturas mínimas que caen un poco, así que se moverán entre los 8 y los 9 grados, pero con máximas que remontan para alcanzar los 16 ó 17 grados.

El miércoles día 4 también será un día de tiempo estable, seco y soleado. Las temperaturas máximas rondarán los 20 grados, así que será una jornada de tiempo primaveral.

A partir de ahí, para la segunda mitad de la semana, llegan de nuevo los cambios. Toda Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones. Serán días con pronóstico cambiante, con momentos de lluvia intermitente y otros de alternancia de nubes y claros. Las temperaturas caerán entre el jueves y el viernes pero previsiblemente remontarán durante el fin de semana. A priori los días con mayor inestabilidad atmosférica serán precisamente el jueves y el viernes, y ya de cara al sábado y el domingo previsiblemente se recuperará una mayor influencia anticiclónica, aunque habrá que esperar a que avancen los días para ver cómo se concretan los pronósticos dentro de este panorama de tiempo cambiante en plena recta final ya de un invierno que ha dado mucho de qué hablar.