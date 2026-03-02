Vía libre ambiental a la ampliación de la aproximación por satélite al aeropuerto de A Coruña

La implantación en el aeropuerto de Alvedro del sistema denominado Navegación Basada en Prestaciones, que usa datos proporcionados por satélites para mejorar las maniobras de los aviones y evitará muchos desvíos de vuelos, no precisará de la realización de una evaluación ambiental ordinaria por parte de Enaire, la empresa pública española que se encarga de la gestión de la navegación aérea. Así lo publica el Ministerio para la Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado mediante una resolución en la que lo justifica porque “no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, aunque exige que se cumplan una serie de medidas y prescripciones.

Entre ellas figura que el Plan de Vigilancia Ambiental de este proyecto “se prolongará, al menos, hasta el segundo año desde la implantación de la nueva operativa” para detectar y corregir los impactos que pudieran producirse. También se exigirá que si se aprecia un aumento de las colisiones con especies de aves protegidas por la implantación de este sistema, se realizará una evaluación de las poblaciones afectadas y un análisis de medidas preventivas, correctoras o compensatorias adicionales a aplicar en coordinación con la Xunta de Galicia y el Ministerio de Transición Ecológica.

También deberá efectuarse un seguimiento de la calidad del aire con los datos obtenidos de la Red de Calidad del Aire de Galicia e informes anuales de seguimiento sobre todas las cuestiones ambientales, de las que las relativas a la avifauna se remitirán también a la Xunta y al ministerio.

La Navegación Basada en Prestaciones está disponible ahora para la aproximación a la cabecera 03 de Alvedro, la más próxima al monte Xalo, desde 2019 para el horario diurno y desde 2021 para el nocturno. El proyecto de Enaire pretende instalarla ahora en la cabecera 21, la situada junto a la ría, y, además, para las operaciones de salida, llegada y aproximación.

Para usar la cabecera 03 de la noche se instalaron dos torres balizadas, una en la estación de Bregua y otra sobre el túnel de vía muerta de Ledoño, para guiar a los aviones en su aproximación. El nuevo sistema que se aplicará sustituirá a las ayudas basadas en equipos instalados en tierra, conocidos como radiofaros, y Enaire aseguró a este periódico que hará posible contar con “rutas más precisas, flexibles y seguras” porque los aviones que utilizan la guía por satélite «siguen trayectorias más exactas».

La cercanía del Xalo impedía usar radiofaros en la cabecera 03, por lo que los pilotos solo tenían referencias visuales para aterrizar si se veían obligados a usarla por haber demasiado viento a favor en la cabecera contraria. Pero con baja visibilidad o de noche estas referencias no estaban disponibles, lo que obligaba a desviar numerosos vuelos a otros aeropuertos. Las ayudas satelitales cambiaron esta situación, por lo que ahora se instalarán en la otra cabecera y en todas las operaciones que se realicen en el entorno del aeropuerto.

El documento ambiental elaborado por el ministerio señala que la afección sonora del nuevo sistema sobre las zonas pobladas afectadas “es muy similar a la situación actual” y que solo se aprecian “escasas variaciones” al incluirse dos viviendas con relación al escenario presente que ya figuran en el Plan de Aislamiento Acústico vigente y en la “mejora” de las condiciones de otras cuatro que saldrían fuera del ámbito afectado.

Sobre la calidad del aire se señala que los procedimientos de vuelos previstos “no tienen un impacto significativo” porque las concentraciones anuales de contaminantes son “muy similares en el escenario actual y en el propuesto” y “experimentarían incluso un ligero descenso”.

Enaire responde a la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático de la Xunta de Galicia que “no se espera que haya una variación de las potenciales afecciones por ruido” y que el nivel de vuelo mínimo establecido se eleva desde 3.500 a 4.000 pies, por lo que la población de Ferrol “puede ver reducidos los niveles acústicos”. También le replica que realizará un nuevo estudio acústico a los dos años de la implantación del proyecto para conocer si hay una desviación significativa sobre el ruido y que los ámbitos geográficos estudiados sobre la huella acústica en 2017 son inferiores al previsto en el proyecto.

Enaire admite analizar las emisiones con una estación integrada en la Red de Calidad del Aire de Galicia, pero que advierte de que estaría asociada a la instalación aeroportuaria y no a la implantación del proyecto, por lo que deben ser AENA y la Xunta quienes aborden esta iniciativa.

En relación con la avifauna, el informe detalla la presencia de 85 especies en la zona del aeropuerto, de las que se consideran en peligro de extinción o vulnerables el escribano palustre, el avetoro común, el milano real, el aguilucho cenizo, el zarapito real, el paíño europeo y la pardela balear. Enaire señala que la mayoría de las especies sobrevuelan el aeropuerto como zona de tránsito y que datos de AENA reflejan que entre 2019 y 2023 hubo colisiones con gaviota patiamarilla, busardo ratonero y golondrina común, así como que no se registraron incidentes recientes con especies catalogadas.