Binter reforzará la conexión aérea entre A Coruña y las Islas Canarias este verano
Añadirá una conexión al aeropuerto de Gran Canaria
Binter refuerza su conexión entre A Coruña y Canarias para este verano. Además de los cuatro vuelos que opera la aerolínea entre ambos destinos, este verano operará uno el viernes con el Aeropuerto de Gran Canaria.
Será a partir del 15 de junio cuando ofrezca este quinto vuelo semanal. Los miércoles, viernes y domingos lo hará con la isla de Gran Canaria y los martes y sábados con la de Tenerife Norte.
Esta operativa se suma a los que ofrecerá Vueling con Tenerife Norte. Los vuelos de la compañía barcelonesa serán todos los lunes, miércoles y sábados desde el comienzo, aunque durante el cierre del aeropuerto de Lavacolla por obras en la pista será diario excepto los viernes. A partir del 15 de junio se operará cuatro días, por lo que se añadirá un vuelo el martes. La terminal santiaguesa estará cerrada entre el 23 de abril y el 27 de mayo.
Binter seguirá ofreciendo la oportunidad de añadir una conexión a otras islas de las Canarias de forma gratuita a partir del vuelo desde el aeropuerto de Alvedro.
