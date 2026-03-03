Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto en Oriente Próximo en directoLos coruñeses ya pueden pagar el impuesto de vehículosNuevo récord de InditexReciclar y pagar menos por la basura en A CoruñaGran fiesta gastronómica este sábado
instagramlinkedin

Binter reforzará la conexión aérea entre A Coruña y las Islas Canarias este verano

Añadirá una conexión al aeropuerto de Gran Canaria

Llegada de un vuelo Binter al aeropuerto de Alvedro.

Llegada de un vuelo Binter al aeropuerto de Alvedro. / Carlos Pardellas

RAC

Binter refuerza su conexión entre A Coruña y Canarias para este verano. Además de los cuatro vuelos que opera la aerolínea entre ambos destinos, este verano operará uno el viernes con el Aeropuerto de Gran Canaria.

Será a partir del 15 de junio cuando ofrezca este quinto vuelo semanal. Los miércoles, viernes y domingos lo hará con la isla de Gran Canaria y los martes y sábados con la de Tenerife Norte.

Esta operativa se suma a los que ofrecerá Vueling con Tenerife Norte. Los vuelos de la compañía barcelonesa serán todos los lunes, miércoles y sábados desde el comienzo, aunque durante el cierre del aeropuerto de Lavacolla por obras en la pista será diario excepto los viernes. A partir del 15 de junio se operará cuatro días, por lo que se añadirá un vuelo el martes. La terminal santiaguesa estará cerrada entre el 23 de abril y el 27 de mayo.

Noticias relacionadas

Binter seguirá ofreciendo la oportunidad de añadir una conexión a otras islas de las Canarias de forma gratuita a partir del vuelo desde el aeropuerto de Alvedro.

TEMAS

  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  5. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  6. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  7. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
  8. Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: el derribo del muro de la fábrica de armas

Binter reforzará la conexión aérea entre A Coruña y las Islas Canarias este verano

Binter reforzará la conexión aérea entre A Coruña y las Islas Canarias este verano

Guerra en Irán: las 5 gasolineras de A Coruña más baratas antes de la subida del crudo

Guerra en Irán: las 5 gasolineras de A Coruña más baratas antes de la subida del crudo

Mujeres profesionales de la siderurgia en A Coruña ante el 8-M: "Ha sido una carrera de fondo y no quiero que más niñas tengan que correrla"

Mujeres profesionales de la siderurgia en A Coruña ante el 8-M: "Ha sido una carrera de fondo y no quiero que más niñas tengan que correrla"

Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto

Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto

El Gobierno iniciará este año en A Coruña las 11 viviendas de alquiler asequible de Adelaida Muro

El Gobierno iniciará este año en A Coruña las 11 viviendas de alquiler asequible de Adelaida Muro

Cambia el tráfico en el Cantón Pequeño: los coches 'toman' al carril peatonal

Cambia el tráfico en el Cantón Pequeño: los coches 'toman' al carril peatonal

Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026, con el Chuac como el mejor posicionado

Cuatro hospitales públicos gallegos se sitúan en el top 100 de España de 2026, con el Chuac como el mejor posicionado

Concierto solidario en A Coruña al son de los Prime Ministers: "En esta vocación nos sentimos muy cómodos"

Tracking Pixel Contents