Conflicto en Oriente Próximo en directoLos coruñeses ya pueden pagar el impuesto de vehículosNuevo récord de InditexReciclar y pagar menos por la basura en A CoruñaGran fiesta gastronómica este sábado
Cambios del tráfico en el Cantón Pequeño de A Coruña: los coches 'toman' al carril peatonal

Los vehículos circulan ahora por el vial pegado a la acera del lado de los edificios, una zona que había sido ganada para los peatones desde la pandemia

Los dos carriles más cercanos a los jardines de Méndez Núñez están cerrados

Marcos Mosquera

Sandra Abad

Un cambio del tráfico en el Cantón Pequeño de A Coruña ha sorprendido hoy no solo a los viandantes y conductores que circulaban esta mañana por esta céntrica zona de la ciudad sino incluso a los agentes de la Policía Local de A Coruña que coordinan la circulación desde la sala de pantallas, pues no estaban informados de esta modificación: ahora los coches circulan entre la plaza de Mina y el Cantón Grande por el vial peatonal que iba pegado a la acera, de forma que ese carril que un día fue de carga y descarga y que desde la pandemia se habilitó para los peatones --delimitado por jardineras para separarlo de los dos carriles de circulación pegados a los Jardines de Méndez Núñez-- es ahora la plataforma única para el tráfico rodado, con un carril por sentido.

De esta forma, los vehículos han reconquistado un espacio que llevaba meses reservado para los peatones. Y también las bicicletas circulan por este vial al haber desaparecido el carril bici en este tramo del Cantón Pequeño en sentido salida.

Esta modificación se ha efectuado esta mañana y ha cogido por sorpresa no solo a transeúntes y conductores sino también a los policías de la sala de pantallas del 092, que desconocían que hoy se iba a realizar este cambio, y este mediodía informaban de la modificación.

Los dos carriles pegados a los jardines de Méndez Núñez --uno de entrada y otro de salida-- por los que hasta esta mañana se realizaba la circulación entre la plaza de Mina y el Cantón Grande están ahora cerrados al tráfico.

