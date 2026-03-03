Dos carriles de Alfonso Molina, cortados por obras en la pasarela entre las estaciones de buses y trenes
Los trabajos se desarrollarán durante la jornada de este martes 3 de marzo
Dos carriles de la avenida de Alfonso Molina, uno por cada sentido, estarán cortados al tráfico este martes 3 de marzo con motivo de las obras de reparación de la pasarela peatonal que comunica las estaciones de trenes y autobuses de A Coruña, según informa la Policía Local. Los dos carriles afectados por estos trabajos son los carriles derechos en sentido entrada y en sentido salida de la ciudad, según indican desde la sala del 092.
El motivo de las obras es la reparación de los pilares de la pasarela peatonal original, que se ha desmontado parcialmente para el arreglo de su estructura. En paralelo se ha montado una pasarela provisional que entraba en servicio hace dos semanas y que permite a los peatones cruzar por encima de la avenida de Alfonso Molina entre Cuatro Caminos y Os Mallos.
