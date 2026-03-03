El Circo del Sol aterriza en A Coruña con una versión renovada y seis únicas funciones en el Coliseum

El Circo del Sol regresa a A Coruña con una versión actualizada del espectáculo OVO, que ya ofreció en la ciudad en la Navidad de 2018, y pondrá el broche final a su gira europea de 2026 en la ciudad, donde se ofrecerán seis funciones entre el 30 de diciembre y el 3 de enero de 2027.

Sobre el escenario participarán 53 artistas entre acróbatas y músicos. En total, la producción reúne a 100 personas de 25 países diferentes. Desde su estreno, OVO ha visitado 40 países y ha superado los diez millones de espectadores en todo el mundo.

No es la primera vez que la compañía apuesta por la ciudad. En abril del año pasado presentaba el show Corteo, un funeral que es la celebración de la vida. Este año el calendario de actuaciones en A Coruña se concentrará en seis únicas funciones en el Coliseum. La primera tendrá lugar el miércoles 30 de diciembre a las 20.30 horas. El viernes 1 de enero se celebrará otra sesión a las 20.30. El sábado 2 de enero habrá doble función, a las 16.30 y a las 20.30 horas. El domingo 3 de enero cerrará la estancia con dos pases, a las 12.30 y a las 16.30 horas.

La preventa exclusiva para miembros de Cirque Club comienza este 3 de marzo. La inscripción en esta comunidad online es gratuita. La venta general de entradas se abrirá el 5 de marzo a través de la página web oficial del espectáculo.

La compañía canadiense presentará una actualización del montaje original, que se estrenó en Montreal en 2009. Tras varios meses de trabajo creativo, el equipo ha incorporado cambios en la escenografía, nuevos números acrobáticos, personajes inéditos, vestuario rediseñado y una banda sonora reinterpretada. El objetivo pasa por ofrecer una experiencia renovada tanto para quienes ya conocen el espectáculo como para el público que lo descubre por primera vez.

OVO, construye su universo escénico a partir del mundo de los insectos. La propuesta traslada al espectador a una colonia llena de movimiento, color y energía, en la que conviven grillos, arañas y otros personajes que articulan la narración a través de distintas disciplinas acrobáticas. El montaje combina saltos en camas elásticas, números aéreos, contorsión y coreografías colectivas, con una puesta en escena que refuerza el componente visual.