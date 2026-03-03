Concierto solidario en A Coruña al son de los Prime Ministers: "En esta vocación nos sentimos muy cómodos"

Espacio de fiestas y la favorita de muchos los fines de semana, la Sala Pelícano de A Coruñacambia este viernes, 6 de marzo, los bajos del reguetón y el tecno para acoger una iniciativa solidaria: el concierto de la banda coruñesa Prime Ministers en colaboración con la Asociación Gallega de Fibrosis Quística (AGFQ). "Lo realmente importante no son los Prime Ministers, sino que la asociación necesita apoyo", comenta Adolfo Martínez, miembro de la banda coruñesa. El encuentro tendrá lugar a las 22.30 horas, con apertura de puertas una hora antes. Las entradas pueden adquirirse como donativo de 10 euros a través de la página web de la Sala Pelícano.

Largo compromiso

Siendo el aforo de 1.700 personas, ya van por 1.400 entradas vendidas. "Las sacamos a la venta hace dos meses. Las primeras 800 volaron, las consumimos con nuestros contactos más cercanos. Eso hace que se genere un ambiente muy familiar", declara Adolfo. Con un recorrido de más de una década, encontraron entre acordes un compromiso social: "Somos un grupo amateur, no nos da mucho tiempo de preparar cosas, porque cada uno tiene sus trabajos. Pero vimos que en esta vocación solidaria encontramos un hueco en el que nos sentimos muy cómodos". Adolfo se siente afortunado de haber llenado salas coruñesas como el Garufa, el Playa Club o la propia Pelícano, y la banda aprovecha esa capacidad "para iniciativas solidarias como esta".

Prime Ministers colaboran dese hace años en conciertos y eventos amistosos, apoyando a entidades como la Asociación Gallega de Fibrosis Quística, la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña, la Liga Reumatológica Gallega o la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple. "Lamentablemente, las enfermedades raras no están cubiertas al 100% como deberían. Los años anteriores que colaboramos con la AGFQ, destinaron la recaudación para personas con fibrosis quística, para cubrir su rehabilitación y servicios de fisioterapia", cuenta Adolfo.

Este año no será diferente, donando la banda coruñesa a la asociación la totalidad de lo recaudado en el concierto de la Pelícano: "Imagínate la sensación que nosotros tenemos al bajar del escenario y recibir ese cariño de la gente. Es la parte que nosotros nos llevamos, que es la más importante. Eso el dinero no lo paga".

Ritmo solidario

El repertorio para este viernes será muy variado. Según Adolfo, participarán 14 músicos en total, con perfiles vocales y estilísticos muy distintos, "desde el soul, rock, blues, nacional e internacional". Sonarán ritmos que soltarán las caderas: Elvis Presley, Eric Clapton, Radio Futura, Rosendo o M-Clan son solo algunas de las melodías míticas que los asistentes del evento podrán disfrutar. "Esta rotación de cantantes hace que sea un espectáculo muy dinámico y ameno", afirma Adolfo.

El músico recalca y agradece la profunda participación de la Sala Pelícano, quien les cede las instalaciones gratuitamente: "Es la cuarta vez que lo hacen, es un nivel de implicación por parte de la sala muy grande, que es importante reconocerlo".