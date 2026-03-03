¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 3 de marzo

Homenaje a Antón Vilar Ponte en Artesanos

La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y Cántigas da Terra rinden homenaje a Antón Vilar Ponte con música y lectura de textos del homenajeado.

19.30 horas. Circo de Artesáns

Presentación de un libro sobre feminismo

Con motivo del 8-M, Día de la Mujer, la Asociación de Amas de Casa organiza la presentación del libro El Amor de Ella de Montserrat Pérez García.

18.00 horas. Sporting Club Casino

Proyección de ballet en la gran pantalla

Giselle, uno de los espectáculos más famosos de ballet y obra fundamental del Royal Ballet & Opera, llega a los cines en directo desde Londres.

20.15 horas. Cantones Cines

Concierto con la Sociedad Filarmónica

La Sociedad Filarmónica organiza, dentro de su temporada 25/26, un concierto de Cuarteto Diógenes (cuerdas) con obras de Ludwig van Beethoven.

20.00 horas. Teatro Rosalía de Castro