¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 3 de marzo
Música en directo, literatura, ballet... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Homenaje a Antón Vilar Ponte en Artesanos
La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y Cántigas da Terra rinden homenaje a Antón Vilar Ponte con música y lectura de textos del homenajeado.
19.30 horas. Circo de Artesáns
Presentación de un libro sobre feminismo
Con motivo del 8-M, Día de la Mujer, la Asociación de Amas de Casa organiza la presentación del libro El Amor de Ella de Montserrat Pérez García.
18.00 horas. Sporting Club Casino
Proyección de ballet en la gran pantalla
Giselle, uno de los espectáculos más famosos de ballet y obra fundamental del Royal Ballet & Opera, llega a los cines en directo desde Londres.
20.15 horas. Cantones Cines
Concierto con la Sociedad Filarmónica
La Sociedad Filarmónica organiza, dentro de su temporada 25/26, un concierto de Cuarteto Diógenes (cuerdas) con obras de Ludwig van Beethoven.
20.00 horas. Teatro Rosalía de Castro
