Así es 'Decorado', la película de animación de A Coruña que triunfó en los GoyaLuz verde a ampliar la aproximación por satélite a AlvedroLas familias de acogida podrán adoptar a menores a su cargo con prioridadLos 'minipisos' de A CoruñaGran fiesta gastronómica este sábado8-M en A Coruña: toda la programación
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 3 de marzo

Música en directo, literatura, ballet... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Ópera Giselle del Royal Ballet.

Ópera Giselle del Royal Ballet. / LOC

RAC

Homenaje a Antón Vilar Ponte en Artesanos

La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y Cántigas da Terra rinden homenaje a Antón Vilar Ponte con música y lectura de textos del homenajeado.

19.30 horas. Circo de Artesáns

Presentación de un libro sobre feminismo

Con motivo del 8-M, Día de la Mujer, la Asociación de Amas de Casa organiza la presentación del libro El Amor de Ella de Montserrat Pérez García.

18.00 horas. Sporting Club Casino

Proyección de ballet en la gran pantalla

Giselle, uno de los espectáculos más famosos de ballet y obra fundamental del Royal Ballet & Opera, llega a los cines en directo desde Londres.

20.15 horas. Cantones Cines

Concierto con la Sociedad Filarmónica

La Sociedad Filarmónica organiza, dentro de su temporada 25/26, un concierto de Cuarteto Diógenes (cuerdas) con obras de Ludwig van Beethoven.

20.00 horas. Teatro Rosalía de Castro

TEMAS

El sector urbanístico de A Coruña ante la certificación privada de las licencias: alivio o peligro

'Decorado', la película de animación desde A Coruña que triunfó en los Goya: "Cuenta que solo el amor verdadero nos va a proteger de este mundo"

