Dramaturgia como lugar de unión: Os Náufragos celebran en A Coruña sus 25 años sobre las tablas
Muestra audiovisual en homenaje al cuarto de siglo del grupo coruñés
La Casa Museo Casares Quiroga acoge en A Coruña un conjunto de fotografías, piezas audiovisuales y elementos escénicos para conmemorar el 25 aniversario de la compañía coruñesa Os Náufragos Teatro. El grupo, con Gustavo del Río al frente, entiende esta forma artística como un espacio de memoria, encuentro y transformación colectiva. Más allá de sus obras míticas como Silenciados, Hugo o Riazor Ostia, los Náufragos buscan visibilizar las realidades de los colectivos más vulnerables y apartados. El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, alabó en el acto de presentación la labor divulgativa y social de la compañía. Esta lleva a cabo, además, otras iniciativas teatrales y culturales profundamente ligadas a A Coruña, como el festival Corufest de artes escénicas por la diversidad afectivo-sexual.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura