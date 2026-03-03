Dramaturgia como lugar de unión: Os Náufragos celebran en A Coruña sus 25 años sobre las tablas

La Casa Museo Casares Quiroga acoge en A Coruña un conjunto de fotografías, piezas audiovisuales y elementos escénicos para conmemorar el 25 aniversario de la compañía coruñesa Os Náufragos Teatro. El grupo, con Gustavo del Río al frente, entiende esta forma artística como un espacio de memoria, encuentro y transformación colectiva. Más allá de sus obras míticas como Silenciados, Hugo o Riazor Ostia, los Náufragos buscan visibilizar las realidades de los colectivos más vulnerables y apartados. El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, alabó en el acto de presentación la labor divulgativa y social de la compañía. Esta lleva a cabo, además, otras iniciativas teatrales y culturales profundamente ligadas a A Coruña, como el festival Corufest de artes escénicas por la diversidad afectivo-sexual.