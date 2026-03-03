Guerra en Irán: las 5 gasolineras de A Coruña más baratas antes de la subida del crudo

El ataque de Estados Unidos a Irán el pasado fin de semana amenaza con encarecer cada vez más el precio del crudo. La inestabilidad política ha disparado el petróleo, colocando el barril de Brent por encima de los 80 dólares e impactando, irremediablemente, en el bolsillo de los consumidores.

Con el reciente cierre del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la distribución de este combustible a nivel mundial, todo apunta a que el costo continuará trazando una línea ascendente. Las previsiones de la subida oscilan entre el 3% y el 8%, debido a la menor oferta provocada por la interrupción de este paso entre el Golfo Pérsico y el de Omán y a la inestabilidad en los precios que siempre provocan conflictos internacionales como el de Oriente Medio.

Las gasolineras más baratas de A Coruña para hacer frente a la subida del petróleo

Antes de que llenar el combustible se vuelva prohibitivo, algunos ciudadanos aprovechan estos días para cargar el tanque de su automóvil, confiando en que el altercado finalice antes de tener que llenarlo de nuevo. En A Coruña, hay varias gasolineras baratas donde se puede repostar a un precio -por el momento- aún económico y tratar de sortear la ola de subida en el coste del crudo.

Marexada Oil

Actualmente, Marexada Oil es una de las gasolineras más económicas de A Coruña. El precio del gasóleo A se sitúa en 1,273 euros el litro, lo que la convierte en una buena opción para los vehículos que empleen esta clase de combustible.

Se encuentra situado en el Muelle de la Dársena de Oza. Además del precio, una de sus ventajas es su horario, ya que está operativo durante las 24 horas del día.

Petroprix Pocomaco

En el polígono de Pocomaco, concretamente en el número 16 de la Avenida Sexta Ensanche, está otra de las gasolineras que tiene los mejores precios para repostar hoy en A Coruña. Hablamos de Petroprix Pocomaco, cuyo gasóleo A se vende a 1,339 euros/litro.

Los rankings de las gasolineras más baratas de Galicia sitúan el precio de la gasolina 95 en este establecimiento muy cerca de esa cifra, en 1,379 euros/litro. Al igual que la anterior, la estación ofrece servicio a lo largo de todo el día, de lunes a domingo.

Plenergy

En Plenergy, la gasolina 95 es más económica que en Petroprix Pocomaco. El costo de este tipo de combustible baja unos céntimos respecto a su competidor, posicionándose en los 1,369 euros/litro.

El gasóleo A, sin embargo, se encarece y se sitúa en los 1,359 euros por litro. La estación se encuentra en Severo Ochoa, muy cerca de la siguiente galosinera coruñesa low-cost.

Petroprix de Severo Ochoa

En el número 27 de la calle Severo Ochoa se encuentra otro sitio donde repostar barato en A Coruña, especialmente si se trata de gasóleo A. Este combustible tiene un precio de 1,336 euros por litro, una cifra económica dentro de la oferta de la urbe.

Si se acude para repostar gasolina 95, sin embargo, el ahorro no será tan perceptible, ya que se vende a 1,419 euros/litro. En este sentido, hay mejores opciones para repostar, como:

Carbugal Coliseum (1,379 euros/litro)

Plenergy (1,369 euros/litro)

Miramar Oil (1,399 euros/litro)

Carbugal A Grela (1,379 euros/litro)

SBC (1,379 euros/litro)

Petrocash Bens (1,379 euros/litro),

Petroprix y Carbugal Los Rosales (1,379 euros/litro)

Carbugal (Coliseum, A Grela y Pocomaco)

Si hablamos de llenar el tanque forma asequible, hay que mencionar también las estaciones que Carbugal tiene en distintas zonas de A Coruña. Sus puntos de repostaje en la Calle Francisco Pérez Carballo, Avenida Enrique Salgado Torres y Avenida Gran Canaria comercializan el gasóleo A a 1,369 euros/litro y la gasolina 95 a 1,379 euros/litro.

La de A Grela abre las 24 horas, pero las otras no. En los Rosales, el horario es de 07.00 a 23.00 horas, mientras que la del Coliseum está abierta a partir de las 08.00 horas.

¿Dónde echar gasolina 98 barata en A Coruña?

En el caso concreto de la gasolina 98, el ranking cambia ligeramente, desbancando algunas estaciones e introduciendo otras. Las más baratas de A Coruña tienen actualmente un precio de venta de 1,539 euros por litro en esta variedad de combustible: