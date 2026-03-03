El Gobierno iniciará este año en A Coruña las 11 viviendas de alquiler asequible de Adelaida Muro

Las once viviendas proyectadas en el número 24 de la calle Adelaida Muro de A Coruña, destinadas a alquiler asequible, comenzarán a ser construidas este mismo año, según informó este martes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien detalló que el proyecto, cuya redacción se encargó el mes pasado, estará listo el próximo verano. El inmueble, que contará con cuatro plantas, tendrá viviendas de una a cuatro habitaciones que serán alquiladas por un precio que no superará el 30% de los ingresos familiares medios en Galicia.

Las viviendas serán gestionadas por la entidad estatal Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y permanecerán siempre en manos públicas, ya que el alquiler tendrá una duración máxima de 75 años y quienes las habiten no tendrán la opción de adquirirlas.

El solar, de 371 metros cuadrados, era propiedad del Ministerio de Defensa, que lo sacó a subasta en tres ocasiones pero no consiguió venderlo. En el verano de 2024 Vivienda compró el terreno y puso en marcha la iniciativa para levantar el edificio, cuyo proyecto será realizado por la firma Consultora de Ingeniería y Empresa.

“É unha cousa evidente que a vivenda é a primeira preocupación social”, destacó Pedro Blanco, quien añadió que también es “unha preocupación de Estado” que se materializa en que “dous de cada tres euros dos que se están investindo en vivenda en Galicia proceden do Estado”, que se los transfiere a la Xunta. En el caso de A Coruña son más de 25,5 millones para la rehabilitación de barrios y de 690 viviendas, mientras que en el conjunto de la provincia son 41 millones.

“A Coruña está sendo un lugar que pode ser un exemplo de que se está aplicando a Lei de Vivenda”, señaló Blanco, quien mencionó que en la ciudad se construyen viviendas públicas para alquiler asequible y además se cuenta con una declaración de zona tensionada para el alquiler, de la que dijo que “está dando moitos froitos”

“En eso se está”, respondió el delegado del Gobierno sobre la posibilidad de ampliar la oferta de viviendas públicas con las que posee la Sareb en A Coruña. “O Goberno de España seguirá apostando para cubrir esa necesidade tan importante que é a vivenda pública na Coruña e estamos traballando para ampliar o parque de vivienda”, añadió.

“Tomamos este asunto sen ter competencias directas como o principal na axenda política do Goberno municipal, apostando por unhas políticas integrais que traten de conter a tendencia alcista dos prezos e sobre todo garantir o acceso á vivienda”, declaró por su parte la alcaldesa, Inés Rey, quien citó entre las medidas adoptadas por el Concello la regulación de las viviendas de uso turístico, la disposición de suelos tanto para el Estado y la Xunta de Galicia para la construcción de vivienda pública, el aumento de la reserva de vivienda pública para alquiler social y el precio tasado en las promociones privadas.

Sobre la declaración de zona tensionada dijo que da resultados “a pesares de que o Goberno autonómico fai obxeción de conciencia á Lei de Vivenda seguindo o mantra do Partido Popular”. Aseguró que gracias a esa medida “vemos como se conteñen os prezos, como non solamente non soben, senón que baixan un 10%”.