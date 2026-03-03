Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto en Oriente Próximo en directoJason Remeseiro en RiadNuevo récord de InditexColas en las gasolinerasGran fiesta gastronómica este sábado
instagramlinkedin

Homenaxe na Coruña polos 90 anos do pasamento de Vilar Ponte

Música e lectura no Circo de Artesáns da Coruña para conmemorar ao xornalista

Cántigas da Terra rinde homenaxe Antón Vilar Ponte no Circo de Artesáns

Cántigas da Terra rinde homenaxe Antón Vilar Ponte no Circo de Artesáns / CARLOS PARDELLAS / LCO

RAC

A Coruña celebrou unha homenaxe a unha das figuras máis significativas da cultura galega, Antón Vilar Ponte, sobranceiro das Irmandades da Fala e director do xornal A Nosa Terra. Con motivo do 90 aniversario do pasamento do xornalista, o Circo de Artesáns de A Coruña hospedou este martes ás 19.30 horas unha xuntanza da man da Asociación Cultural Alexandre Bóveda e Cántigas da Terra. Baixo o acompañamento do coro, do que Vilar Ponte foi presidente, levouse a cabo unha lectura de textos do homenaxeado. «Non foi só un xornalista comprometido. Foi un activista, un activo, un activador das Irmandades da Fala, un organizador e un impulsor dunha Galicia que quería pensarse a si mesma con dignidade», indicou o concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, quen acudiu ao encontro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  5. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  6. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  7. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
  8. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura

Homenaxe na Coruña polos 90 anos do pasamento de Vilar Ponte

Homenaxe na Coruña polos 90 anos do pasamento de Vilar Ponte

Dramaturgia como lugar de unión: Os Náufragos celebran en A Coruña sus 25 años sobre las tablas

Dramaturgia como lugar de unión: Os Náufragos celebran en A Coruña sus 25 años sobre las tablas

Cambia el tráfico en el Cantón Pequeño: los coches 'toman' el carril peatonal

Cambia el tráfico en el Cantón Pequeño: los coches 'toman' el carril peatonal

El PP urge el arreglo del firme de las calles de A Coruña por su «deficiente estado»

El PP urge el arreglo del firme de las calles de A Coruña por su «deficiente estado»

Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España

El BNG lleva al pleno municipal el mal estado de los pasos de cebra de A Coruña

El BNG lleva al pleno municipal el mal estado de los pasos de cebra de A Coruña

Las gasolineras de A Coruña duplican ventas por el conflicto en Irán: "Lleno el depósito por si sube el precio"

Las gasolineras de A Coruña duplican ventas por el conflicto en Irán: "Lleno el depósito por si sube el precio"

Javier Álvarez, en A Coruña con Pedro Guerra: "Mi público me ha aguantado muchos batacazos artísticos"

Tracking Pixel Contents