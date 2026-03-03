Homenaxe na Coruña polos 90 anos do pasamento de Vilar Ponte
Música e lectura no Circo de Artesáns da Coruña para conmemorar ao xornalista
A Coruña celebrou unha homenaxe a unha das figuras máis significativas da cultura galega, Antón Vilar Ponte, sobranceiro das Irmandades da Fala e director do xornal A Nosa Terra. Con motivo do 90 aniversario do pasamento do xornalista, o Circo de Artesáns de A Coruña hospedou este martes ás 19.30 horas unha xuntanza da man da Asociación Cultural Alexandre Bóveda e Cántigas da Terra. Baixo o acompañamento do coro, do que Vilar Ponte foi presidente, levouse a cabo unha lectura de textos do homenaxeado. «Non foi só un xornalista comprometido. Foi un activista, un activo, un activador das Irmandades da Fala, un organizador e un impulsor dunha Galicia que quería pensarse a si mesma con dignidade», indicou o concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, quen acudiu ao encontro.
