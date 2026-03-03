El Morriña Fest de A Coruña bailará al son de las bachatas de Manuel Turizo
El colombiano se suma a otras cabezas de cartel como Myke Towers, Juanes, Belén Aguilera y Hard GZ en el festival de verano de A Coruña
El festival veraniego más popular de A Coruña, el Morriña Fest, contará con uno de los mayores exponentes actuales del mundo del reggaeton. Manuel Turizo, es el último cantante confirmado en la que será su única parada por tierras gallegas este 2026. El colombiano llegará a A Coruña acompañado de otros músicos reconocidos a nivel global, como Myke Towers, Juanes, Belén Aguilera y el rapero vigués Hard GZ, también parte del cartel del Morriña Fest.
Turizo se catapultó al estrellato en 2018 con su canción Una Lady como tú, convirtiéndose en el favorito de muchos por toda América Latina, España, Portugal e Italia. Su propuesta, muy reconocible dentro de la música latina, integra las claves para el éxito: fusiona pop contemporáneo y trap, tomando elementos del vallenato. Con La Bachata (2023), tema que muchos esperan escuchar en el festival, se confirmaba su popularidad internacional. También sería coach de La Voz Kids, programa que ganaría con el talento de Lucas Paulano.
Entradas ya a la venta
Los días 24 y 25 de julio el puerto de A Coruña acoge el festival, para el que ya hay pases disponibles en la web del Morriña Fest. Aunque la promoción de San Valentín está agotada, los interesados pueden adquirir el abono de dos días por 75 euros. La organización confirmó que, a lo largo de los próximos días, se publicarán más detalles sobre el encuentro musical, así como nuevos y prometedores nombres del cartel que harán de la cita un recuerdo inolvidable para muchos.
