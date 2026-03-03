La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura

El Concello estima que ingresará este año 12,5 millones de euros por la tasa de recogida de residuos en viviendas y otros 4,5 millones de euros en empresas y establecimientos: el tributo irá teniendo incrementos progresivos, en aplicación de la normativa europea, hasta casi duplicarse en 2029 en relación al año pasado. Pero perdonará unos 20.500 euros a los usuarios que prueben que separan los residuos, una posibilidad que contempla la ordenanza. Las viviendas beneficiadas, de acuerdo con sus características y la zona en la que estén, podrán ahorrar en 2029 entre 17 y 63 euros al año. Este ejercicio, como las cantidades que se pagan son menores, las rebajas van de los 6,3 a los cerca de 36 euros.

Todos los hogares pagan una cuota fija, que este año es de unos 61 euros y en 2029 rozará los 86. Además, abonan una cuota variable, que se divide, a su vez, en dos partes. Una se calcula en función del consumo de agua mensual, y varía entre 10 y 55 euros. Las cantidades irán aumentando, y en 2029 la cifra oscilará entre los 30 y los 115 euros. Otra parte de la cuota variable depende de la zona en la que esté el domicilio y la frecuencia con la que se recoge la basura, y va de los 1,5 euros que se pagan en zonas como O Martinete o Novo Mesoiro a los 10 euros que abonan los habitantes del centro o la plaza de Vigo. Demostrar que se repara la basura da derecho a un descuento del 55% en la cuota variable (la porción que depende del consumo del agua y la de la zona).

Este método hace que los que más se beneficien, potencialmente, sean los hogares que más gastan agua y en los que se recoge la basura con más frecuencia. La factura mínima en 2019, de unos 117,5 euros, pasaría a ser de poco más de 100, mientras que la máxima, de 201 euros, bajaría hasta unos 138 euros.

La rebaja no es automática, sino que se aplicará a los hogares que demuestren que están realizando esfuerzos para separar la basura. De acuerdo con la ordenanza, y una instrucción que aclara cómo aplicarla, una posibilidad es acreditar que se cuenta con un compostero doméstico «con declaración responsable y fotografías». Hay que aportar al Concello tres fotos tomadas a lo largo de diferentes meses del año, y el Ayuntamiento podrá realizar visitas de inspección.

Otra posibilidad es presentar una declaración responsable y fotos que prueben que se han depositado al menos dos veces residuos, en el año anterior, en los puntos limpios, explicitando el día y hora. No valen residuos de escasa entidad, como las pilas, ni usar los minipuntos. Hay procedimientos similares para depositar residuos voluminosos (una vez al año) y podas y siegas domésticas (960 litros como mínimo). Si el Concello detecta irregularidades, la reducción de la tasa «quedará sin efecto», y además podrá tomar medidas sancionadoras. Estarán reguladas en la futura ordenanza de gestión de residuos municipales y de limpieza viaria.

Los establecimientos pagan en base a otros métodos de cálculo, y podrán beneficiarse de una reducción del 20% en uno de los componentes de su factura, el coeficiente de actividad, si acreditan que separan y depositan la basura. En este caso, la rebaja es automática, a menos que el Concello acredite el incumplimiento. También se establece una reducción del 50% para los establecimientos que acrediten que han contratado a un gestor autorizado para la recogida, transporte y tratamiento de sus residuos.