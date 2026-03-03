La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
El Ayuntamiento calcula que aplicará bonificaciones de 20.500 euros en este ejercicio, que benefician en mayor medida a las viviendas situadas en las mejores zonas y que consumen más agua
El Concello estima que ingresará este año 12,5 millones de euros por la tasa de recogida de residuos en viviendas y otros 4,5 millones de euros en empresas y establecimientos: el tributo irá teniendo incrementos progresivos, en aplicación de la normativa europea, hasta casi duplicarse en 2029 en relación al año pasado. Pero perdonará unos 20.500 euros a los usuarios que prueben que separan los residuos, una posibilidad que contempla la ordenanza. Las viviendas beneficiadas, de acuerdo con sus características y la zona en la que estén, podrán ahorrar en 2029 entre 17 y 63 euros al año. Este ejercicio, como las cantidades que se pagan son menores, las rebajas van de los 6,3 a los cerca de 36 euros.
Todos los hogares pagan una cuota fija, que este año es de unos 61 euros y en 2029 rozará los 86. Además, abonan una cuota variable, que se divide, a su vez, en dos partes. Una se calcula en función del consumo de agua mensual, y varía entre 10 y 55 euros. Las cantidades irán aumentando, y en 2029 la cifra oscilará entre los 30 y los 115 euros. Otra parte de la cuota variable depende de la zona en la que esté el domicilio y la frecuencia con la que se recoge la basura, y va de los 1,5 euros que se pagan en zonas como O Martinete o Novo Mesoiro a los 10 euros que abonan los habitantes del centro o la plaza de Vigo. Demostrar que se repara la basura da derecho a un descuento del 55% en la cuota variable (la porción que depende del consumo del agua y la de la zona).
Este método hace que los que más se beneficien, potencialmente, sean los hogares que más gastan agua y en los que se recoge la basura con más frecuencia. La factura mínima en 2019, de unos 117,5 euros, pasaría a ser de poco más de 100, mientras que la máxima, de 201 euros, bajaría hasta unos 138 euros.
La rebaja no es automática, sino que se aplicará a los hogares que demuestren que están realizando esfuerzos para separar la basura. De acuerdo con la ordenanza, y una instrucción que aclara cómo aplicarla, una posibilidad es acreditar que se cuenta con un compostero doméstico «con declaración responsable y fotografías». Hay que aportar al Concello tres fotos tomadas a lo largo de diferentes meses del año, y el Ayuntamiento podrá realizar visitas de inspección.
Otra posibilidad es presentar una declaración responsable y fotos que prueben que se han depositado al menos dos veces residuos, en el año anterior, en los puntos limpios, explicitando el día y hora. No valen residuos de escasa entidad, como las pilas, ni usar los minipuntos. Hay procedimientos similares para depositar residuos voluminosos (una vez al año) y podas y siegas domésticas (960 litros como mínimo). Si el Concello detecta irregularidades, la reducción de la tasa «quedará sin efecto», y además podrá tomar medidas sancionadoras. Estarán reguladas en la futura ordenanza de gestión de residuos municipales y de limpieza viaria.
Los establecimientos pagan en base a otros métodos de cálculo, y podrán beneficiarse de una reducción del 20% en uno de los componentes de su factura, el coeficiente de actividad, si acreditan que separan y depositan la basura. En este caso, la rebaja es automática, a menos que el Concello acredite el incumplimiento. También se establece una reducción del 50% para los establecimientos que acrediten que han contratado a un gestor autorizado para la recogida, transporte y tratamiento de sus residuos.
