Resonac da voz a mujeres profesionales de la siderurgia en A Coruña por el 8-M: "Ha sido una carrera de fondo y no quiero que más niñas tengan que correrla"

Le empresa Resonac Graphite organiza la tercera edición Resonac Women's Week para poner en primer plano a las mujeres del sector técnico con testimonios de protagonistas y desde el terreno. En la segunda jornada del programa, en un coloquio con cuatro mujeres líderes en la siderurgia, analizaron cómo fueron creciendo en un mundo mayoritariamente masculino y aprendieron a "no sentirse culpables" a la hora de compatibilizar su vida personal, también como madres, y profesional. Desde su experiencia de años, valoran los avances en las empresas de su campo: "Hubo un cambio generacional de hombres con una mentalidad diferente".

La doctora en psicología y especialista en género, Laura Redondo, abrió la sesión con una conferencia informativa e inspiracional. Los datos oficiales sobre violencia, desigualdad y brecha social tomaron gran parte de su intervención, al mismo tiempo que se referió al peso de la infancia como un momento formativo clave.

"Cuando hacemos estudios de cómo los hombres piden ayuda en salud mental, el camino es muy largo. Esto tiene que ver con estos estereotipos. Hasta los siete años hay una grandísima influencia que tiene mucho que ver con cómo construimos la identidad que tenemos hasta la muerte. Mujeres con currículos brutales, que dan mil vueltas a la mayor parte de la gente, dudan de si estan capacitadas", expuso.

Incidió sobre el reparto desigual de tareas y la recesión por causa de las redes sociales. "Se habla mucho del techo de cristal, pero que no se habla, por ejemplo, de la brecha de cuidados", comentó. Entre los datos presentados, destacó la cifra de la macroencuenta de violencia de género presentada por el Ministerio de Igualdad en 2025. En ella, más de 6 millones de mujeres afirmaban haber sufrido alguna forma de violencia género.

Cuatro voces de la igualdad hoy

El segundo acto se articuló con una mesa redonda con mujeres técnicas en diferentes puntos de sus carreras. Carmen Blanco, responsable de Comunicación en Resonac, medió el coloquio con Esther Zugasti, directora de Desarrollo e Inversiones Estratégicas de Genesal Energy; Yovana Gómez Castro, responsable de Planificación y Regulación en Reganosa Mugardos; y Lucía Varela Fraga, técnico de Calidad en Celsa Atlantic Laracha; e Iria Iglesia Seoane, directora corporativa de Maximino Seoane.

"En la industria tenemos un reto importante por delante. Una de cada 3 que son personal STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) son mujeres, pero solamente el 25% ocupa una posición de liderazgo. La industria genera empleo estable de calidad, es independencia económica", expuso Blanco.

Las cuatro mujeres aportaron su visión respecto a la motivación para atraer talento femenino al sector o las primeras impresiones al introducirse de una industria masculinizada. Para Lucía Varela y Yovana Gómez, el tamaño de las infraestructuras fue un choque de realidad. Esther Zugasti, por su parte, celebró poder integrarse en I+D+i y tomar riesgos. "Debemos adquirir el derecho a decir No, que no podemos. También a asumir riesgos y equivocarnos", expresó.

"Empecé como operadora en la base conociendo la tarea de los operadores, todos hombres, más mayores y con más experiencia. Estaban muy dispuestos a enseñarme. En un par de meses me convertí en su jefa, fue un reto y nos reajustamos. Dando tiempo, vimos que trabajando juntos hicimos gran equipo. Luego me convertí en responsable de operaciones", explicó Yovana Gómez sobre su experiencia.

"Uno de los paradigmas que he superado es no sentirme culpable ni como madre ni como directora corporativa. No culparme por faltar en un sitio u otro, o dedicar un poco más de atención a la familia o a la empresa en semanas puntuales", comentó Iria Iglesia Seoane. La madre y la tía de la directora la precedieron en Maximino Seoane y, a diferencia de ella, sí le comentaron situaciones difíciles en la empresa familiar, hoy ya superadas.

Noticias relacionadas

"Empecé a trabajar hace 27 años. Era una mujer joven y no ingeniera, no fue fácil. No me lo pusieron fácil. En aquel momento, rondábamos las 10 mujeres en plantilla. Te sientes sola o poco reconocida, piensas en tirar la toalla. Me ayudaron, no se hablaba de sororidad y ya existía. Pronto hubo un cambio generacional de hombres con mentalidad diferente. Pude integrarme mejor en la industria. Ha sido una carrera de fondo y no quiero que más niñas tengan que correrla. Hoy en día, estoy encantada y orgullosa de lo que hago a favor de la mujer, por dejar un legado a mi hija y el resto de jóvenes", comentó Carmen Blanco.