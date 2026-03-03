El sector urbanístico de A Coruña ante la certificación privada de las licencias: alivio o peligro

La tardanza municipal en conceder licencias urbanísticas es una queja reiterada de profesionales y agrupaciones del sector inmobiliario, y el Ayuntamiento está preparando una modificación de la ordenanza que regula su tramitación. Entre los objetivos está agilizarla y adaptarla a la aparición de las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), nuevas sociedades privadas a las que da amparo un decreto de la Xunta del año pasado y que pueden emitir informes que hacen que no sean necesarios los municipales. Promotores y agentes de la propiedad reclaman que la nueva norma acorte plazos y dan la bienvenida a las Eccom aunque introduzcan nuevos costes, pero los arquitectos consideran que hay formas mejores de ayudar al sector y piden limitar el alcance de estas entidades.

«Hemos pedido varias veces la reforma de la ordenanza, creemos que es muy necesario», señala Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco). La introducción de las Eccom lo hace «más necesario todavía», si bien señala que por el momento en A Coruña el recurso a estas entidades es «casi puntual». Según explicó el mes pasado el edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, en una reunión entre responsables del área de Urbanismo y arquitectos, en el municipio se ha recurrido a ellas en unos tres proyectos.

Las entidades están pensadas, según la Xunta, para realizar «actuaciones de certificación, verificación, inspección y control». Cuando un promotor va a pedir una licencia al Concello, puede acompañarla de una certificación de conformidad de una Eccom. Normalmente, para que el Concello la conceda son preceptivos informes técnicos y jurídicos municipales, pero con el dictamen de la Eccom, que hay que pagar aparte, pasan a ser facultativos. «Nos cuesta dinero, pero lo pagamos de buen grado si en vez de esperar un año y medio nos dan la licencia en tres meses», resume Yáñez, que lo ve «un mal menor».

El Concello todavía no ha hecho público cuáles serán las modificaciones de la ordenanza, por lo que Yáñez señala que no puede hacer una valoración. Sí reclama, en términos generales, que el procedimiento de obtención de licencias sea «ágil» y que la normativa sea «totalmente clara», pues ahora, en especial en el ámbito protegido de la Ciudad Vieja y Pescadería, es «francamente interpretable».

Una necesidad«urgente»

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña también ha pedido mejorar la ordenanza, y según explica su presidenta, Patricia Vérez, lo propuso «como una de las muchas medidas para evitar la declaración de zona residencial tensionada» que se produjo el año pasado y limita los precios de los alquileres. Los agentes de la propiedad ven «evidente» la necesidad de una «urgente modificación de las normas», para agilizar licencias, como las de construcción de viviendas, rehabilitación o reformas

«Para tener viviendas en las que vivir hay que construirlas urgentemente», remarca Varela, que señala que «estamos ante una necesidad habitacional y todas las Administraciones Públicas deben hacer todo lo posible» para paliarla y aumentar la oferta de pisos. En este contexto, pide aumentar el personal dedicado a la tramitación de licencias, «o acudir a las Eccom para agilizarlas».

«Axilización intelixente»

Pero estas entidades también generan dudas. La delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) presentó un escrito ante el Concello en 2024 recomendando que el Ayuntamiento restrinja el papel de las Eccom y mantenga la obligación de que los informes municipales sean preceptivos «en toda a cidade». Lo reitera ahora la presidenta de la delegación, Ruth Varela. La tramitación es un instrumento que controla la legalidad de las obras de forma preventiva, algo «especialmente sensible».

Varela pide una «axilización intelixente», con actos como la jornada organizada por el COAG en la que el edil y técnicos de Urbanismo respondieron dudas de los arquitectos el mes pasado o mejoras tecnológicas. Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, defiende, «o principal problema da tardanza na concesión de licenzas municipais resulta ser de recursos humanos», y hay las restricciones legales a ampliar plantilla. Incluso si hay Eccom, añade, habría que aumentar plantillas para vigilar los procesos en los que intervengan.

Noticias relacionadas

Díaz Gallego admitió la falta de personal, y Varela indica que la primera medida para agilizar licencias «podería ter sido o fortalecemento dos equipos de urbanismo dos concellos» en vez de dar entrada a empresas. Es «un factor privatizador, así como un risco de seguridade xurídica», y estas entidades, cree, tienen seguros y mínimos de personal muy bajos que abren la puerta a que empleen a profesionales subcontratados para realizar trabajos.