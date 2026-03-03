Tanxugueiras presentará su nuevo disco en el Coliseum de A Coruña el 17 de octubre

Tras una década marcando un antes y un después en la música gallega, Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro anuncian su regreso subiéndose de nuevo al escenario del Coliseum de A Coruña. Tanxugueiras presentará su nuevo disco O Cuarto el 17 de octubre.

Las entradas para la cita estarán disponibles desde las 12:00 horas del miércoles 4 de marzo en la página web oficial de Tanxugueiras.

Este directo será la única oportunidad de ver al grupo en Galicia a lo largo de 2026. Además de celebrar sus diez años sobre los escenarios, esta actuación marca un momento profundamente simbólico en su trayectoria: el estreno en directo en el país de su cuarto trabajo discográfico, O Cuarto.

Este álbum, producido junto con Iago Pico y Gabi Fernández, refleja la evolución artística del trío hacia una propuesta más madura y reafirma su compromiso con la lengua y el folclore gallegos, pilares esenciales de su identidad.

Noticias relacionadas

El regreso al Coliseum vuelve a representar, como ya había ocurrido en diciembre de 2023 —en el cierre de la Xira Diluvio, cuando hicieron historia al convertirse en el primer grupo galegofalante en colgar el cartel de sold out en el recinto, donde reunieron a cerca de 9.000 personas—, un reencuentro lleno de significado: un momento musical, cultural y comunitario de máxima intensidad con su público más fiel y con todas aquellas personas que se han ido sumando a lo largo de estos años.