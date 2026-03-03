El tiempo en A Coruña según la Aemet: suben las temperaturas

La montaña rusa meteorológica que es el camino hacia la primavera ya se empieza a notar en A Coruña y el resto de Galicia. Tras un inicio de año marcado por las borrascas y los temporales, la segunda quincena de febrero ya dejó algunos destellos que apuntaban al fin del invierno y, ahora que arranca el mes de marzo, esa tendencia al tiempo cambiante, con alternancia de días ya casi primaverales con otros de tintes invernales, va a marcar la tónica de la predicción meteorológica a la que tendremos que habituarnos.

La transición de febrero a marzo durante el pasado fin de semana ya dejó un poco de todo. El sábado todavía vimos cómo persistía la nubosidad durante la mañana pero ya a partir del mediodía se abrieron claros y se impuso el tiempo seco y soleado que mandó también durante la jornada del domingo. Para los próximos días se espera un poco de todo.

Esta semana arrancaba ayer lunes con un día gris que dejó incluso algunos chubascos muy débiles, coincidiendo con la cercanía de la borrasca Regina, que no impactó en Galicia pero sí dejó algunos restos de humedad y de cierta inestabilidad atmosférica. Hoy Regina se retira hacia el suroeste de la península Ibérica, así que se aleja y deja paso libre a la influencia de las altas presiones, así que este martes 3 de marzo la montaña rusa vuelve a dar otro giro para tomar la senda del tiempo primaveral. El sol será protagonista durante dos días, según vemos en los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia. Después regresarán las nubes y los chubascos, pero de momento hoy y mañana será días de tiempo apacible, seco y soleado.

Y suben las temperaturas, no solo en A Coruña sino en toda Galicia. La ciudad herculina alcanzará hoy 18 grados de máxima, según el pronóstico de la Aemet. Mañana se mantiene esta situación de tiempo muy estable, con el sol al mando, y aunque Meteogalicia no descarta algunas nieblas matinales previsiblemente se mantendrán las temperaturas primaverales, con hasta 20 grados de máxima en A Coruña según la previsión de Meteogalicia.

El jueves, día 5, otra vez llegan cambios. La mañana todavía estará marcada por la estabilidad atmosférica, con algunas nubes y sin precipitaciones, pero por la tarde vuelven las lluvias y parece que lo harán para quedarse unos cuantos días. Y regresa también los avisos por fenómenos costeros, con alerta amarilla el jueves en el litoral atlántico gallego, es decir, en toda la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Tanto la Aemet como Meteogalicia prevén alta probabiliad de precipitaciones durante las jornadas del viernes, el sábado y el domingo, y las lluvias podrían extenderse incluso más allá, durante el arranque de la próxima semana. No serán lluvias persistentes ni demasiado importantes pero sí acompañarán al paso de los días durante la segunda mitad de esta semana y el inicio de la siguiente, así que por ahora quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre tienen ahora un paréntesis de dos días, hoy martes y mañana miércoles, con seguro de sol. A partir de ahí se impondrá el tiempo cambiante, así que seguiremos pendientes de los datos que aportan los organismos oficiales para actualizar la información del tiempo en A Coruña. Lee más.