Casi 1.800 consultas suspendidas en los centros de salud de A Coruña en el arranque de la huelga indefinida de médicos

Casi 1.800 consultas suspendidas en los centros de salud del área sanitaria de A Coruña y Cee, y más de 11.260 en toda Galicia, es el balance del arranque de la huelga indefinida de médicos, convocada en Atención Primaria, desde este pasado lunes, por el sindicato O'Mega, según los datos facilitados, este miércoles, por la Consellería de Sanidade.

En concreto, el paro del lunes afectó a 775 citas médicas del primer nivel asistencial en la demarcación sanitaria coruñesa, mientras que el martes, esa cifra ascendió ya a 1.010. En todo el Servizo Galego de Saúde (Sergas), la huelga indefinida de los facultativos de Atención Primaria obligó a suspender 5.519 consultas el lunes y 5.745, el martes.

Negociación

Sanidade y el sindicato O'Mega se reunirán, este jueves, para retomar las negociaciones que posibiliten poner fin al paro, tal y como ha confirmado la central sindical, después de que, este martes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegurase que estaba previsto retomar los contactos, sin concretar fecha. Entre las demandas de los convocantes, la definición de la jornada laboral, la limitación de las agendas médicas, el fin de la discriminación retributiva de pediatras, odontólogos y farmacéuticos y la voluntariedad de las guardias de los sábados en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Protesta de médicos, este miércoles, frente a la Casa do Mar, en A Coruña. / Casteleiro

Las negociaciones se rompieron el pasado viernes, 27 de febrero, con reproches cruzados entre ambas partes. El departamento sanitario reivindicaba su "gran esfuerzo negociador", mientras que el sindicato alegaba que fue la consellería la que "rompió unilateralmente" cuando "ya se había llegado a un principio de acuerdo" sobre la limitación de las agendas médicas.

Servicio mínimos "abusivos"

Respecto a la tercera jornada de huelga, O'Mega cifra el seguimiento medio en un 70%, y vuelve a denunciar unos servicios mínimos "abusivos", acusando a la Consellería de "diluir una huelga provocada por su propia irresponsabilidad al romper las negociaciones con los facultativos".

Por su parte, Sanidade rebaja el seguimiento medio del paro al 5,97%, en esta jornada del miércoles. En el área sanitaria de A Coruña e Cee, habrían secundado el tercer día de huelga el 4,42% de los facultativos de Atención Primaria, según la Consellería.

Concentraciones

Decenas de profesionales han vuelto a concentrarse, este miércoles, ante centros de salud de diferentes puntos de la geografía gallega para demandar un plan de choque que "permita descongestionar la sanidad pública gallega sin menoscabar la dignidad personal de los facultativos". En A Coruña, la protesta se llevó a cabo en la entrada principal del centro de salud Casa do Mar.