8-M en A Coruña: La Fundación ECCA invita a compartir más tareas de casa
La Fundación ECCA Social, con delegación en A Coruña, presenta la campaña #SiCompartesEnRedesCompartesEnCasa para pedir igualdad dentro del hogar tanto como en redes.
El lema pone en el foco la responsabilidad compartida en el ámbito doméstico.
La fundación invita a avanzar en un contexto que consideran de estancamiento al hablar de corresponsabilidad.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El chocolate de A Coruña que une a Bonilla y El Timón desde hace casi un siglo