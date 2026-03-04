8-M en A Coruña: La Fundación ECCA invita a compartir más tareas de casa

La Fundación ECCA Social, con delegación en A Coruña, presenta la campaña #SiCompartesEnRedesCompartesEnCasa para pedir igualdad dentro del hogar tanto como en redes.

El lema pone en el foco la responsabilidad compartida en el ámbito doméstico.

La fundación invita a avanzar en un contexto que consideran de estancamiento al hablar de corresponsabilidad.