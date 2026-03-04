Abre un paraíso para los amantes de la cultura en A Coruña: "Tenemos 7.000 vinilos, otros tantos cómics y de películas he perdido la cuenta"

La plaza del Libro de A Coruña recupera parte de su esencia con una nueva apertura. En un entorno que siempre fue el refugio de las librerías, acaba de inaugurarse 7 Pulgadas en Enrique Dequidt Hevia [donde estuvo la mítica Couceiro], un nuevo templo para el coleccionismo que promete convertirse en parada obligatoria para los amantes del formato físico. Su responsable, Joaquín Villaverde, ha decidido dar el paso de trasladar su vasto inventario desde un almacén logístico a una "tienda de verdad" en pleno corazón de la ciudad.

El establecimiento abrió sus puertas este pasado domingo con una acogida que ha superado las expectativas. "Estamos muy contentos, la respuesta ha sido muy buena", explica Villaverde. No es para menos, la tienda aterriza con un catálogo abrumador: "Tenemos 7.000 vinilos, otros tantos cómics y de películas he perdido la cuenta", con una colección cinematográfica que incluye hasta VHS y cartelería.

Del mercado 'online' a la tienda física

Hasta hace apenas unos días, el negocio de Joaquín funcionaba exclusivamente bajo el radar del comercio electrónico. Aunque contaban con un local, este hacía las funciones de almacén para gestionar pedidos de plataformas como Discogs —donde son un referente en España— o Todocolección.

"La otra tienda era más un almacén bien ordenadito para los pedidos online. Esto es una tienda de verdad, un lugar para venir y ver qué pasa", comenta su dueño. El traslado a la Plaza del Libro no es casual; Joaquín buscaba integrarse en una zona con solera cultural para ofrecer una experiencia que el algoritmo de internet no puede replicar, el placer de la búsqueda entre estanterías.

Uno de los pilares de 7 Pulgadas es la gestión de colecciones privadas. En un mundo donde toneladas de cultura acaban en el contenedor por falta de espacio o relevo generacional, Joaquín actúa como un salvavidas: "Me da pena la cantidad de discos y libros que se tiran al día en A Coruña. Aquí le damos una segunda oportunidad a todo", señala. Su proceso de selección es meticuloso, cada artículo se testea previamente para garantizar que, a pesar de ser material de segunda mano, esté en perfectas condiciones de uso. "Con las devoluciones no merece la pena arriesgarse; lo que ponemos a la venta está prácticamente nuevo".

Coleccionismo entre los más jóvenes

A pesar de lo que podría pensarse, el público de 7 Pulgadas no está compuesto únicamente por nostálgicos. Joaquín destaca un cambio de tendencia claro, el regreso masivo de los jóvenes al formato físico. "Ayer había aquí chavales de 20 años que no daban crédito a lo que encontraban. Se llevan discos de Curtis Mayfield o Stevie Wonder porque los escuchaban en casa de sus padres", relata.

Para esta nueva generación, poseer el objeto, leer los créditos en el encarte del vinilo o disfrutar de la portada de un cómic es una forma de "degustar la cultura con calma", lejos de la inmediatez efímera de Spotify o Netflix.

Aunque la tienda física ya es una realidad, 7 Pulgadas no descuida su faceta internacional. A través de sus perfiles en internet, siguen enviando piezas exclusivas a todo el mundo. Destacan, por ejemplo, los singles españoles de los años 60 y 70, muy cotizados en el extranjero porque, “a diferencia de las ediciones estadounidenses que venían en sobres genérico, en España siempre incluían portadas con diseños artísticos”.

Con miles de referencias que incluyen desde la discografía de bandas legendarias a colecciones de cómics completas, 7 Pulgadas se postula como un nuevo templo para los amantes de la cultura en A Coruña.