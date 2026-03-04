Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adega solicita trasladar el festival Wake Up de Bens: "O proceso administrativo ten dubidosas garantías ambientais"

La asociación ecologista dedica una carta abierta a la organización del evento, cuya cuarta edición no fue anunciada. Afirman que en la tramitación ignoran informes técnicos desfavorables y los niveles de sonido afectan a la cría de los animales.

Carpa del festival Wake Up &amp; Dreams, celebrada el 14 y 15 de julio en el Parque de Bens.

Carpa del festival Wake Up & Dreams, celebrada el 14 y 15 de julio en el Parque de Bens. / CARLOS PARDELLAS

Nico Carreira

A Coruña

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) solicita la reubicación del festival Wake Up, realizando en el parque de Bens, en una carta abierta dirigida a la organización. La celebración de la cuarta edición todavía no ha sido anunciada. Las consultas a este diario no han sido respondidas por los organizadores

Adega argumenta que la música supera los límites permitidos e infringe daño a los animales, dos de ellos pertenecientes a especies protegidas. La asociación alega que el impacto acústico afecta a la época de cría y, en casos extremos, propicia el abandono del nido por estrés.

La protección de la fauna resulta incompatible con el festival atendiendo a informes técnicos desfavorables reiterados, según Adega. Para la asociación, el proceso administrativo posee "dubidosas garantías ambientais" y encuentran improvisación en la tramitación.

