Adega solicita trasladar el festival Wake Up de Bens: "O proceso administrativo ten dubidosas garantías ambientais"
La asociación ecologista dedica una carta abierta a la organización del evento, cuya cuarta edición no fue anunciada. Afirman que en la tramitación ignoran informes técnicos desfavorables y los niveles de sonido afectan a la cría de los animales.
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) solicita la reubicación del festival Wake Up, realizando en el parque de Bens, en una carta abierta dirigida a la organización. La celebración de la cuarta edición todavía no ha sido anunciada. Las consultas a este diario no han sido respondidas por los organizadores
Adega argumenta que la música supera los límites permitidos e infringe daño a los animales, dos de ellos pertenecientes a especies protegidas. La asociación alega que el impacto acústico afecta a la época de cría y, en casos extremos, propicia el abandono del nido por estrés.
La protección de la fauna resulta incompatible con el festival atendiendo a informes técnicos desfavorables reiterados, según Adega. Para la asociación, el proceso administrativo posee "dubidosas garantías ambientais" y encuentran improvisación en la tramitación.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos