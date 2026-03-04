La Universidade da Coruña da la bienvenida a 275 estudiantes extranjeros
La Universidad de A Coruña (UDC) cierra el curso con la llegada de más de 700 personas de intercambio
La facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, en el campus de Elviña, celebró el miércoles, 4 de marzo, el acto para recibir a un grupo conformado por 275 estudiantes extranjeros inscritos en los programas de intercambio de la UDC. De ellos, 247 estarán en el campus de A Coruña, y 28 en el de Ferrol.
El objetivo del encuentro era poner a disposición de los recién llegados los principales servicios disponibles de la institución, que usarán a lo largo de su estancia en la ciudad, así como exponer el calendario académico y los trámites administrativos necesarios.
Orígenes variados
Con esta nueva remesa, el curso escolar actual 25/26 se cierra con la llegada de más de 700 personas en planes de intercambio entrante; es decir, originaria de otros países —programas Erasmus— o regiones de España —programas Sicue—. Entre las nacionalidades más repetidas se encuentran la italiana, mexicana, alemana, polaca y francesa. La mayoría llegó en el primer cuatrimestre, ascendiendo la presencia de extranjeros a 436 —con 374 permaneciendo en A Coruña y 62 en Ferrol—.
Al acto de bienvenida, celebrado en el salón de actos de la facultad, acudió el adjunto de Movilidad y Convenios de la UDC, Bruno Casal Rodríguez.
