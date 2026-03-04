Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita de la FIFA a RiazorDon Pollo pide margenParaíso para los amantes de los vinilosHuelga de médicosPolvo sahariano en A Coruña
instagramlinkedin

El BNG de A Coruña pedirá cambiar el reglamento de los Plenos por estar «obsoleto»

Pide revisar los tiempos de intervención en las preguntas orales

Concejales del BNG en un Pleno

Concejales del BNG en un Pleno / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, defenderá este jueves en el Pleno una moción para actualizar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), vigente desde hace 21 años. El nacionalista considera que el reglamento actual está «obsoleto» frente a las prácticas asentadas, citando la necesidad de garantizar el debate de mociones de interés y revisar los tiempos de intervención en las preguntas orales. El BNG propone que la Junta de Portavoces presente una propuesta de reforma en una plazo de tres meses.

El también concejal nacionalista David Soto trasladará con una moción en el Pleno las demandas que tienen los barrios de O Martinete y O Birloque. La formación solicita la transferencia al Concello de carreteras provinciales para mejorar la seguridad vial, la conexión del carril bici en la avenida de Glasgow y la reparación de deficiencias en el centro cívico de O Birloque.

Noticias relacionadas

Asimismo, los nacionalistas instan a la Xunta a solucionar las goteras del poliderpotivo de Elviña y a estudiar la creación de un nuevo centro de salud para la zona

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  3. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  4. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  5. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  6. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  7. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  8. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos

El Concello de A Coruña amplía la gratuidad de las escuelas infantiles municipales

El Concello de A Coruña amplía la gratuidad de las escuelas infantiles municipales

O cancro de mama, nunha mostra sen estereotipos e con perspectiva feminista na Coruña: "Son fotos duras, pero moi necesarias"

El BNG de A Coruña pedirá cambiar el reglamento de los Plenos por estar «obsoleto»

El BNG de A Coruña pedirá cambiar el reglamento de los Plenos por estar «obsoleto»

El PP de A Coruña propone reforzar las políticas municipales de accesibilidad

El PP de A Coruña propone reforzar las políticas municipales de accesibilidad

Adega solicita trasladar el festival Wake Up de Bens: "O proceso administrativo ten dubidosas garantías ambientais"

Adega solicita trasladar el festival Wake Up de Bens: "O proceso administrativo ten dubidosas garantías ambientais"

A candidata a reitora da USC Rosa Crujeiras propón o exconcelleiro coruñés Juan Díaz Villoslada como xerente da USC

A candidata a reitora da USC Rosa Crujeiras propón o exconcelleiro coruñés Juan Díaz Villoslada como xerente da USC

La Universidade da Coruña da la bienvenida a 275 estudiantes extranjeros

Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: "Nos avisaron con poco tiempo"

Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: "Nos avisaron con poco tiempo"
Tracking Pixel Contents