El BNG de A Coruña pedirá cambiar el reglamento de los Plenos por estar «obsoleto»
Pide revisar los tiempos de intervención en las preguntas orales
El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, defenderá este jueves en el Pleno una moción para actualizar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), vigente desde hace 21 años. El nacionalista considera que el reglamento actual está «obsoleto» frente a las prácticas asentadas, citando la necesidad de garantizar el debate de mociones de interés y revisar los tiempos de intervención en las preguntas orales. El BNG propone que la Junta de Portavoces presente una propuesta de reforma en una plazo de tres meses.
El también concejal nacionalista David Soto trasladará con una moción en el Pleno las demandas que tienen los barrios de O Martinete y O Birloque. La formación solicita la transferencia al Concello de carreteras provinciales para mejorar la seguridad vial, la conexión del carril bici en la avenida de Glasgow y la reparación de deficiencias en el centro cívico de O Birloque.
Asimismo, los nacionalistas instan a la Xunta a solucionar las goteras del poliderpotivo de Elviña y a estudiar la creación de un nuevo centro de salud para la zona
