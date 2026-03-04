Las bonificaciones del IBI de A Coruña: esto es lo que ahorra el Estado, la Universidade y la Iglesia Católica

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los pilares de los presupuestos municipales, y el Concello estima que cobrará algo más de 67 millones de euros a lo largo de este año por los abonos que realizan los vecinos, empresas y entidades que tienen propiedades en A Coruña. Pero el tributo tiene una larga lista de exenciones, desde los bienes históricos a los de la Iglesia Católica o los de ONGs, que, siempre según las estimaciones municipales, suponen que se dejarán de cobrar cerca de 4,8 millones de euros. Un tercio de las bonificaciones corresponden con bienes «propiedad del Estado», que, según la ley, no paga por los bienes «afectos a la propiedad nacional», a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios. El Gobierno central ahorra así unos 1,57 millones.

El informe municipal sobre beneficios fiscales para este año no desagrega las exenciones de entidades locales y autonómicas, que se benefician de descargos por el mismo artículo que el Estado. Una partida «sin diferenciar», de cerca de 272.000 euros, alude a ese mismo apartado y a otros.

El texto sí identifica la segunda causa de exenciones: las entidades sin fines de lucro, que acumulan cerca de un millón de euros en conjunto. Los bienes universitarios son otra partida importante, casi 790.000 euros. Algo más de 370.000 euros se corresponden a bonificaciones del sistema especial de pagos, y 254.000 a bienes históricos.

La Iglesia Católica se beneficia de rebajas de unos 84.400 euros por sus bienes exentos, y Cruz Roja Española de menos de 5.000. Las bonificaciones de colegios concertados suponen algo menos de 69.100 euros, mientras que las de las actividades pesqueras suman casi 131.000. Las familias numerosas reciben otros 122.000 euros de rebajas.

El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, conocido popularmente como impuesto de matriculación, supondrá unos ingresos de 11,5 millones para la Hacienda municipal este año, pero hay exenciones muy importantes, que suman prácticamente 1,45 millones de euros. Cerca de medio millón se debe a los beneficios de las personas con discapacidad, y los vehículos eléctricos reciben otros 116.000 euros en descuentos, pero la parte del león corresponde con los 651.000 euros de bonificación de los que disfrutan los vehículos antiguos. La Valedora do Pobo reclamó eliminar esta exención, pero fuentes municipales declararon el año pasado a este diario que irá aplicando «progresivamente a vehículos cada vez más antiguos», y no desaparecerá «de un día para otro».

Bonificación ‘mortis causa’

El resto de tributos con descuentos suponen recaudaciones inferiores, y también menores montos de bonificación. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana supone 7,5 millones de ingresos, y las exenciones suman unas 655.000: en su mayoría por las transmisiones de propiedades que se producen cuando una persona muere y un familiar hereda. También en el ámbito urbanístico, el Concello estima que ingresará 7,5 millones por el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, y perdonará 570.000, a viviendas de protección y obras de mejora de habitabilidad o aprovechamiento energético.

El Impuesto sobre Actividades Económicas suma otros 12,5 millones de ingresos y apenas 69.100 de exenciones, casi todos por las bonificaciones a cooperativas e inicio de actividad. La tasa de recogida de basuras en viviendas suma 12,5 millones de euros: las personas que cobran las ayudas Risga e Iprem dejan de pagar algo más de 160.000.