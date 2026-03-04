Breogán Park incorpora a su proyecto en Agrela, en A Coruña, un hotel de la cadena B&B Hotels

Breogán Park, que promueve un parque comercial en Agrela --en el recinto del antiguo Dolce Vita--, acaba de anunciar que la cadena B&B Hotels se incorporará a este proyecto en A Coruña con un establecimiento hotelero de 143 habitaciones. Destacan los promotores de Breogán Park que esta decisión de la cadena hotelera forma parte de "su ambicioso plan de expansión en España".

El acuerdo de B&B Hotel con Parque Comercial Breogán Park para la futura apertura de un hotel en sus instalaciones señala que el establecimiento contará con 143 habitaciones y se ubicará en la segunda planta del recinto empresarial. Sobre la cadena que abrirá este nuevo hotel en A Coruña, en Agrela, Breogán Park destaca que se trata de una compañía fundada en la localidad francesa de Brest en 1990. "B&B HOTELS se ha consolidado como líder europeo en el segmento con una propuesta basada en calidad, diseño funcional y ubicaciones estratégicas. El grupo cuenta actualmente con más de 940 hoteles en 19 países de Europa y América, y mantiene un sólido ritmo de crecimiento tanto orgánico como mediante nuevas aperturas y reposicionamientos", destaca Breogán Park en un comunicado en el que añade que B&B Hotels cuenta en la actualidad con 64 establecimientos en España, de los que tres están en Galicia (A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela) "y continúa ampliando su presencia en destinos urbanos y estratégicos".

Alojamiento en el polígono de Agrela

Además de su vocación turística, el objetivo es que este nuevo hotel dé "servicio directo a las necesidades empresariales del Parque Empresarial de Agrela, uno de los principales polos económicos de A Coruña y de toda Galicia", según Breogán Park. Consideran Agrela como "un enclave estratégico con una elevada demanda de alojamiento corporativo, tanto para profesionales desplazados como para proveedores y clientes que visitan la ciudad por motivos de negocio".

La incorporación de B&B HOTELS complementa las actividades ya anunciadas en Breogán Park, "un mix comercial --destacan sus promotores-- con un uso diferencial y alineado con las nuevas demandas sociales". El componente hotelero complementará un complejo empresarial concebido como "punto de encuentro multifuncional que combina compras, ocio, deporte, servicios y ahora también alojamiento".

Otro hotel de 4* en proyecto y más marcas confirmadas

Añade Breogán Park que, a mayores, "la oferta hotelera se completará con un hotel de 4*, para el que ya existen varias propuestas en negociación".

Los impulsores de Breogán Park ya han anunciado con anterioridad la presencia de firmas como Alcampo, Cines Yelmo, Sould Park, Metropolitan, Homebox, Regus y Action. "La llegada de B&B Hotels supone un paso más en la consolidación del proyecto como uno de los desarrollos comerciales más relevantes de España", destacan, y recuerdan que congregará en un único parque comercial de 72.000 m2 negocios dedicados a hipermercado, medianas superficies comerciales, ocio y restauración, salud y bienestar, hoteles, coworking y logística.