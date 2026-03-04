La cadena de bienestar animal Guaw estrena nueva tienda en Marineda City, en A Coruña: habrá una fiesta y regalos para los clientes

La cadena de bienestar animal Guaw estrena en Marineda City su nuevo modelo de tienda, un establecimiento de más de 1.000 metros cuadrados situado en la plaza exterior del complejo. La apertura se suma a la que la marca realizó en octubre en el interior del centro comercial. Ambas son las primeras tiendas de la compañía en Galicia, dentro de su plan de expansión, y han supuesto la creación de más de 20 puestos de trabajo.

Para celebrar la puesta en marcha del nuevo local, Guaw ha organizado un 'animal party' que se celebrará el viernes 6 y el sábado 7 de marzo a partir de las 10.00 horas. Durante ambas jornadas, los primeros 100 clientes recibirán un comedero gratuito que podrán personalizar con el nombre de su mascota. Además, la compañía activará una promoción especial en sus dos tiendas de Marineda City: 50% de descuento en la segunda unidad en todo el surtido.

La programación incluye también actividades dirigidas a los animales que se acerquen al establecimiento exterior: catas gratuitas de alimento húmedo, chuches de regalo durante todo el día y un photocall para que dueños y mascotas se fotografíen, además de otras sorpresas.

El evento tendrá, además, un componente solidario con dos recogidas destinadas a protectoras. La del viernes se realizará a favor de La Perla Family y la del sábado se dedicará a SOS Pelines.

Un espacio experiencial con zonas temáticas

La nueva tienda se presenta como un formato “experiencial”, con una oferta de productos seleccionados por especialistas en cuidado animal y orientada a perros, gatos, pequeños animales y peces, con asesoramiento en tienda. Entre las zonas temáticas destacan una “taberna japonesa” centrada en alimento húmedo para gatos, un Arena Lab para probar distintos tipos de arena, una Snack Station para compra a granel y un Conscious Corner con merchandising cuyos beneficios se destinan a protectoras locales.

Con la inauguración en Marineda City, Guaw alcanza las 45 tiendas y prevé cerrar el ejercicio con 50 establecimientos en España y una facturación cercana a los 45 millones de euros. Además de su red física, la compañía opera en España, Portugal, Francia, Bélgica e Italia a través de su tienda online (Guaw.com).

La marca explica que su propuesta se centra en el cuidado integral de la salud y el bienestar animal, con más de 8.000 referencias que incluyen nutrición especializada y productos para deporte, paseo, higiene y belleza. En el apartado de sostenibilidad y compromiso social, destaca la colaboración con protectoras locales, la formación continua de sus más de 200 empleados y acciones para reducir su huella de carbono, como la plantación de un bosque de 600 árboles y campañas de concienciación sobre reciclaje.