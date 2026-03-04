Eleccións a reitora
A candidata a reitora da USC Rosa Crujeiras propón o exconcelleiro coruñés Juan Díaz Villoslada como xerente da USC
Se gaña as eleccións ao Reiterado incorporará o que foi parlamentario do PSdeG e actualmente exerce como xefe do servizo de Tesourería do Concello da Coruña
El Correo Gallego
A candidata a reitora da USC, Rosa Crujeiras, presentou este mércores as persoas que proporá para ocupar a xerencia e a secretaría xeral da institución no caso de liderar o futuro goberno universitario. Para a xerencia conta con Juan Díaz Villoslada, que foi deputado no Parlamento de Galicia e concelleiro de Urbanismo da Coruña co PSdeG, formación que terminou abandonando para incorporarse a Sumar Galicia. Actualmente exerce o cargo de xefe do servizo de Tesourería do Concello herculino.
Crujeiras define a Villoslada como "un profesional cunha dilatada traxectoria na xestión pública, en particular na xerencia universitaria", xa que tamén foi xerente da Universidade da Coruña entre 2012 e 2016. Se a catedrática de Estatística gaña as eleccións, Villoslada estará acompañado por Emilio Martínez Rivas, técnico de xestión da USC. Para a secretaría xeral, Rosa Crujeiras propón a Alicia Villalba Sánchez, profesora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social.
Dous grandes desafíos
Segundo explicou a candidata, o labor da xerencia centrarase en dous grandes desafíos: "o relevo xeracional e a simplificación administrativa, en coordinación con toda a nosa estrutura de xestión". Do equipo de xestión que propón destacou a súa "ilusión e gratitude" pola súa disposición a formar parte deste proxecto.
Con estas incorporacións, Crujeiras indica que busca conformar un equipo "sólido, experimentado e con coñecemento" para abordar os retos de futuro da USC.
