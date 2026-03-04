Imaxinaria arranca en A Coruña con más contenidos que nunca: "É un dos mellores festivais de España"

A Coruña se convertirá del 11 al 15 de marzo en un hervidero de talento cinematográfico local y global. El Festival Internacional de Animación de Afundación Imaxinariaacoge en su cuarta edición una selección de los mayores exponentes del mundo del cine, con sesiones de proyección, coloquios y talleres para todas las edades. "El carácter innovador, inconformista y de permanente escucha es lo que hace que cada edición sea diferente de la anterior", declaró la coordinadora de Cultura de Afundación, Marité Cores, en el acto de presentación de la iniciativa, celebrado esta mañana. También acudieron la comisaria de la Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea, Matilde Rodríguez; el cineasta coruñés Alberto Vázquez, ganador de varios Goya y director de Imaxinaria; y el director del Banco de Alimentos Rías Altas, Manuel Mora, entidad a la que se donará el dinero recaudado en el festival, que se celebrará en el sede de Afundación, en el Cantón Grande.

El padrino de este año es el cineasta francés Sylvain Chomet, uno de los grandes realizadores de las últimas décadas, con nominaciones a los Oscar, ganador de un Bafta del ciné británico y de un Cesar francés, y el gran premio del Festival de Annecy a sus espaldas. "É unha das figuras máis influíntes dos últimos 50 anos na animación. É unha visión da animación moi clásica plasticamente, pero ao mesmo tempo as súas temáticas son moi contemporáneas", recalca Vázquez. Chomet dará una masterclass sobre su trabajo y presentará dos de sus películas: "É unha honra para todos nós que este director veña aquí a A Coruña, estamos moi contentos", dice Vázquez. Las entradas ya están a la venta en la web de Ataquilla.com.

Más allá de fronteras y edades

Matilde Rodríguez explicó que "este ano é unha das edicións con máis contido", al incluir 37 cortometrajes de animación de 18 países en su Sección Oficial, de los cuales más de la mitad son de producción territorial —13 en Galicia y 11 en España—. La programación del festival se organiza en torno a varios apartados, siendo la Sección Oficial "unha ventana do mellor que se está a facer en animación", según explica Rodríguez. Esta selección cuenta con presencia de dos obras gallegas de gran relevancia: O corpo de Cristo (Bea Lema) e Lucus (David Fidalgo Omil), quienes estarán presentes en las proyecciones para impartir un breve coloquio.

También se proyectarán largometrajes, cinco en total. "Dúas forman parte da retrospectiva que imos dedicar ao padriño de este ano, Sylvain Chomet, e as outras tres están integradas en distintas seccións programáticas", dice Rodríguez.

Además, habrá espacios específicos como Na Retina, Radar Galicia, Foco Singular y el Foco Indie, que se suma este año como novedad. A este último acudirán como invitados "directores que traballan á marxe da industria, que fan animación pola súa conta", expuso Alberto Vázquez, quien encuentra esta propuesta "moi interesante para que os alumnos vexan que hai outra forma de traballar".

En Radar Galicia "ponse o foco no que se está a facer na comunidade", apunta Rodríguez. El Foco Singular contará con la presencia de dos creadoras internacionales, Réka Bucsi e Nicole Stafford, "voces da animación contemporánea que son diferentes, xente con moita personalidade no seu traballo", según Vázquez.

La agenda familiar combina proyecciones de películas y talleres, para el que ya están las plazas agotadas. "Con este programa queremos que Imaxinaria sexa un espacio onde a animación sexa compartida, participativa e interxeracional", declara Rodríguez. Siguiendo esta línea, la edición de este año tiene una novedad: "Queriamos engadir unha experiencia máis ao público que asiste, que é a de Realidade Aumentada, que pon o foco na gráfica do festival e o expande a diferentes elementos e soportes, como é a fachada da sede e o photocall", presenta Vázquez.

El festival apuesta por el relevo generacional a través del concurso Talento Novo, antes centrado en A Coruña y ahora ampliado a centros educativos de toda Galicia. "Está enfocado aos estudantes do ámbito artístico, do audiovisual", expone Rodríguez. Cores afirmó que alrededor de medio millar de estudiantes del entorno coruñés participarán viendo las proyecciones y votando, y que "potenciar el talento nuevo es perfectamente compatible con reforzar su presencia en exposiciones importantes y contar con invitados internacionales". Vázquez añade que gran parte del público es joven, menor de 24 años, "que soe ser o máis difícil de atraer". "Non é porque o fagamos nós, pero é dos mellores festivais de España. Aínda que levamos catro anos, que non é moito, a programación e calidade de contidos... Está clarísimo", manifiesta Vázquez.

Noticias relacionadas

Una apuesta solidaria

Lo recaudado en el festival se donará íntegramente al Banco de Alimentos Rías Altas. "Las noticias que tenemos no son muy buenas", relata el director de la asociación, Manuel Mora, "las donaciones que hacen los clientes que van a los supermercados han bajado un 34%". Achacando este bajón a los altos precios, pone en valor la importancia de iniciativas como la de Imaxinaria. Colaboran con 140 ONGs en toda la provincia para poder hacer llegar comida a más de 26.000 personas que necesitan ayuda. "Sé que la repercusión va a ser grande", afirma Mora.