El Concello de A Coruña amplía la gratuidad de las escuelas infantiles municipales

El horario gratuito es de diez horas y solo se pagará por los servicios complementarios de comida

La alcaldesa, Inés Rey, en una rueda de prensa

La alcaldesa, Inés Rey, en una rueda de prensa / LOC

RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña aprobó este miércoles en Junta de Gobierno Local las bases de admisión en las escuelas infantiles. Como novedad para el próximo curso, se establece la gratuidad del horario ampliado para niños que necesiten quedarse más de ocho horas, con un máximo de diez. Solo se pagará por los servicios complementarios de comida.

Del 9 al 12 de marzo se podrá solicitar reserva en una escuela municipal o traslado a otra, pero solo para el alumnado ya matriculado. El 13 de marzo se publicará en la web municipal las plazas libres para nuevos ingresos. Las matrículas serán del 16 al 30 de marzo. Las nuevas bases eliminan también las convocatorias extraordinarias. Habrá una convocatoria ordinaria con lista de espera única para ofertar plazas según queden disponibles. Esto también permitirá que en circunstancias excepcionales, como un traslado a la ciudad, podrá pedir plaza si hay disponibles y no hay lista de espera.

Obras de humanización

El Concello aprobó también licitar tres obras de humanización. En la calle Páramo se renovarán pavimentos peatonales, se mejorará el paso de peatones, parte de la calzada, el drenaje, la red de fecales, la señalización, el mobiliario y el arbolado por más de 360.000 euros. En Atocha Alta y un tramo de Tui se ampliarán aceras, se implantará plataforma única donde sea necesario y se reforzarán iluminación y redes por más de 380.000 euros. En Agra do Orzán se reordenarán espacios e instalarán canalización, drenaje, mobiliario, arbolado y señalización por más de 260.000 euros.

TEMAS

