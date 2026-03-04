Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: "Nos avisaron con poco tiempo"

Los dos únicos negocios que permanecen abiertos en la atalaya de San Roque piden un margen al Concello para desalojar el edificio: «Nos han dado un plazo para vaciar los locales, pero han avisado con poco tiempo», señalan fuentes del Don Pollo. El negocio de hostelería también señala que la clínica de podología que está en la zona también vive una situación parecida, aunque la dueña del negocio ha preferido no hacer declaraciones a este periódico. Ambos negocios tienen caducada la concesión desde el 13 de septiembre de 2005, aunque han seguido trabajando en estas últimas dos décadas.

La falta de concreción no se limita al calendario. Según relatan desde el asador, tampoco se les ha detallado el alcance de la intervención prevista en el inmueble. «Primero se dijo que era derribar, luego que una reforma», indican. En cualquier caso, añaden, que la instrucción que tienen es clara, abandonar el local. Hasta que llegue el aviso en firme, sostienen, seguían trabajando con normalidad y sin comunicaciones previas que anticipasen un cierre inminente.

Notificados en el mes de noviembre

En el expediente del Concello, consta que el Gobierno local dio orden de desalojar la atayala de San Roque el pasado 11 de noviembre. Los locales tenían dos meses desde la fecha de recepción de la notificación, por lo que ese plazo ya se ha cumplido, aunque ambos establecimientos siguen abiertos y en funcionamiento.

Desde el establecimiento hostelero defienden que han pagado el canon "mes a mes", pero el expediente apunta que el concesionario incumplió la obligación de satisfacer el canon entre 1999, año en el que asador de pollos tomó el relevo de una perfumería, y 2005, año en el que caducó la concesión. Tampoco lo pagó en 2019, pero, siempre según el expediente municipal, la deuda está ya prescrita porque el Concello no realizó requerimientos para cobrar en plazo.

Los negocios se mudarán a pocos metros

En la práctica, ahora se centran en buscar una alternativa para no perder clientela. La intención, apuntan, es abrir en un nuevo emplazamiento «cerca de la plaza de España», [concretamente en la plaza de As Atochas]. Según señala el documento, el dueño del asador pidió ampliar el plazo ocho meses para el desalojo para «no perder los clientes que hizo en 30 años de trabajo» y no tener que despedir a dos empleados que llevan con él «más de quince años».

Fuentes cercanas al otro negocio confirman un escenario similar, la podóloga también se mudará a un nuevo establecimiento a pocos metros del actual.

La Junta de Gobierno Local no tiene previsto aprobar una fecha concreta de desalojo de ambos negocios, sino que se limita a iniciar el procedimiento de desahucio de los mismos, resolución que ha adoptado esta mañana. Los concesionarios tienen un plazo de quince días para presentar alegaciones y documentos a la administración local.

El Concello había señalado en 2019 que buscaría nuevos usos para el edificio. En 2022 realizó algunos trabajos y ahora plantea una rehabilitación más profunda. Esto es parte del acuerdo con el BNG que permitió investir como alcaldesa a Inés Rey en 2023. Este martes, aseguró que busca recuperar "a totalidade do espazo para restauralo e se converter, neste ano, nun novo equipamento público para o barrio de Monte Alto e As Atochas".

"A cidade é dos veciños e veciñas. É fundamental que o Concello faga todo o posible porque a cidadanía teña espazos públicos para o seu desfrute. A Bágoa de San Roque é un lugar inmellorable para isto", señaló la alcaldesa, Inés Rey, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.