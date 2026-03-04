Historias de A Coruña hace un siglo: la salida masiva de emigrantes desde el puerto coruñés

Las penosas condiciones en las que se hallaba sumido el campo gallego a comienzos del siglo XX obligaban a gran parte de los jóvenes a partir hacia tierras americanas en busca de fortuna. La excesiva fragmentación de las propiedades, la improductividad de muchos terrenos y el aumento de la población favorecieron que en el medio rural se apostase por la emigración como fórmula para salir de la miseria.

El éxodo llegó a ser de tal calibre que a finales de 1913 los trenes que enlazaban el interior con el puerto de A Coruña llegaban con notables retrasos a su destino, ya que en todas las estaciones se agolpaban los campesinos que deseaban subir a los convoyes. Los trasatlánticos que debían transportar a los emigrantes hacia América eran incapaces de acoger todos los viajeros que llegaban a los muelles, por lo que quienes se quedaban sin pasaje debían esperar a la arribada de otros buques. Todos los establecimientos de hospedaje de la ciudad se hallaban atestados de labriegos ansiosos de partir hacia el supuesto paraíso americano.

Un año antes, la situación ya se había producido con igual intensidad. En el puerto llegaron a reunirse hasta cinco paquebotes y todos los días de los meses de octubre y noviembre fueron varios los barcos de pasajeros que recalaron en la ciudad para recoger emigrantes.

En un sólo día, tres trasatlánticos embarcaron con rumbo a Buenos Aires y La Habana más de dos mil personas, muchas de ellas procedentes de aldeas y villas próximas a A Coruña, que vieron reducida de un modo muy notable su población a causa de esta partida masiva.