Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas en las gasolineras de A CoruñaAdiós al asador de pollos de la atalaya de San RoqueBil Nsongo, ídolo en blanquiazulLa ruta coruñesa de la cascarillaGran fiesta gastronómica este sábado
instagramlinkedin

Siglo XX

Historias de A Coruña hace un siglo: la salida masiva de emigrantes desde el puerto coruñés

Durante meses había barcos todos los días para recoger emigrantes

Emigrantes en el muelle de la dársena

Emigrantes en el muelle de la dársena / ARQUIVO DO REINO DE GALICIA

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Las penosas condiciones en las que se hallaba sumido el campo gallego a comienzos del siglo XX obligaban a gran parte de los jóvenes a partir hacia tierras americanas en busca de fortuna. La excesiva fragmentación de las propiedades, la improductividad de muchos terrenos y el aumento de la población favorecieron que en el medio rural se apostase por la emigración como fórmula para salir de la miseria.

El éxodo llegó a ser de tal calibre que a finales de 1913 los trenes que enlazaban el interior con el puerto de A Coruña llegaban con notables retrasos a su destino, ya que en todas las estaciones se agolpaban los campesinos que deseaban subir a los convoyes. Los trasatlánticos que debían transportar a los emigrantes hacia América eran incapaces de acoger todos los viajeros que llegaban a los muelles, por lo que quienes se quedaban sin pasaje debían esperar a la arribada de otros buques. Todos los establecimientos de hospedaje de la ciudad se hallaban atestados de labriegos ansiosos de partir hacia el supuesto paraíso americano.

Un año antes, la situación ya se había producido con igual intensidad. En el puerto llegaron a reunirse hasta cinco paquebotes y todos los días de los meses de octubre y noviembre fueron varios los barcos de pasajeros que recalaron en la ciudad para recoger emigrantes.

Noticias relacionadas

En un sólo día, tres trasatlánticos embarcaron con rumbo a Buenos Aires y La Habana más de dos mil personas, muchas de ellas procedentes de aldeas y villas próximas a A Coruña, que vieron reducida de un modo muy notable su población a causa de esta partida masiva.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  3. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  4. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  5. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  6. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  7. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  8. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos

Historias de A Coruña hace un siglo: la salida masiva de emigrantes desde el puerto coruñés

Historias de A Coruña hace un siglo: la salida masiva de emigrantes desde el puerto coruñés

A candidata a reitora da USC Rosa Crujeiras propón o exconcelleiro coruñés Juan Díaz Villoslada como xerente da USC

A candidata a reitora da USC Rosa Crujeiras propón o exconcelleiro coruñés Juan Díaz Villoslada como xerente da USC

Abre un paraíso para los amantes de la cultura en A Coruña: "Tenemos 7.000 vinilos, otros tantos cómics y de películas he perdido la cuenta"

Imaxinaria arranca en A Coruña con más contenidos que nunca: "É un dos mellores festivais de España"

La cadena hotelera «sin personal» aspira a adquirir un establecimiento en A Coruña e invertir entre 20 y 25 millones en Galicia hasta 2028

La cadena hotelera «sin personal» aspira a adquirir un establecimiento en A Coruña e invertir entre 20 y 25 millones en Galicia hasta 2028

Casi 1.800 consultas suspendidas en los centros de salud de A Coruña en el arranque de la huelga indefinida de médicos

Casi 1.800 consultas suspendidas en los centros de salud de A Coruña en el arranque de la huelga indefinida de médicos

La cadena de bienestar animal Guaw estrena nueva tienda en Marineda City, en A Coruña: habrá una fiesta y regalos para los clientes

La cadena de bienestar animal Guaw estrena nueva tienda en Marineda City, en A Coruña: habrá una fiesta y regalos para los clientes

El polvo sahariano empeora el aire de A Coruña a nivel rojo: "Superará los umbrales recomendables durante todo el día"

El polvo sahariano empeora el aire de A Coruña a nivel rojo: "Superará los umbrales recomendables durante todo el día"
Tracking Pixel Contents