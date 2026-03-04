¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 4 de marzo
Homenajes, coloquios y música entre los planes para hoy en la ciudad
Clausura del Día das Artes Galegas 2025
19.30 horas | Esta tarde se celebra el acto de clausura del Día das Artes Galegas 2025, en la Real Academia Galega de Belas Artes. Estuvo dedicado a Isaac Díaz Pardo.
Real Academia Belas Artes
Mesa redonda sobre el Monte Xalo
19.30 horas | Charla O Monte Xalo: Olimpo Ártabro (a auga, a paisaxe e o patrimonio que nos sostén). Organizada por Adega-A Coruña y el Colectivo das Pedras Galladas.
Asociación Cultural Alexandre Bóveda
Homenaje a Francisco Pillado Villamil
20.00 horas | Concierto para recordarlo en el centenario de su muerte con la soprano Susana de Lorenzo y la pianista Beatriz López-Suevos.
Circo de Artesáns
Concierto de The Scaners
21.30 horas | El Beasto Tours llega a la Mardi Gras. La banda francesa The Scaners presenta su último trabajo. Hay entradas por 18 euros.
Sala Mardi Gras
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura