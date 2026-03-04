¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 4 de marzo

Clausura del Día das Artes Galegas 2025

19.30 horas | Esta tarde se celebra el acto de clausura del Día das Artes Galegas 2025, en la Real Academia Galega de Belas Artes. Estuvo dedicado a Isaac Díaz Pardo.

Real Academia Belas Artes

Mesa redonda sobre el Monte Xalo

19.30 horas | Charla O Monte Xalo: Olimpo Ártabro (a auga, a paisaxe e o patrimonio que nos sostén). Organizada por Adega-A Coruña y el Colectivo das Pedras Galladas.

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Homenaje a Francisco Pillado Villamil

20.00 horas | Concierto para recordarlo en el centenario de su muerte con la soprano Susana de Lorenzo y la pianista Beatriz López-Suevos.

Circo de Artesáns

Concierto de The Scaners

21.30 horas | El Beasto Tours llega a la Mardi Gras. La banda francesa The Scaners presenta su último trabajo. Hay entradas por 18 euros.

Sala Mardi Gras