La coruñesa José Luis Joyerías bate su récord de facturación y prepara su salto fuera de la península con una tienda en México

La compañía coruñesa José Luis Joyerías cerró su ejercicio fiscal 2025 —comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026— con una facturación superior a los 85 millones de euros, un nuevo récord para la empresa, que encara ahora una nueva etapa marcada por su salto internacional y una profunda evolución de su modelo comercial.

La firma, con sede en A Coruña y más de medio siglo de historia, afronta el nuevo ejercicio con una triple hoja de ruta estratégica: la expansión internacional, la apertura de establecimientos en las principales calles comerciales del país y la renovación de su página web.

El movimiento más significativo será su desembarco fuera de la península ibérica con la apertura de su primera joyería en México, prevista para el primer semestre del año en el centro comercial Centro Santa Fe, el más grande del país, en Ciudad de México.

Este establecimiento será el punto de partida para el desarrollo de la marca en el mercado mexicano y supondrá el primer paso de su estrategia de crecimiento internacional.

Nuevas tiendas en territorio nacional

Otro de los cambios más relevantes en la evolución del grupo llegará también en su modelo de implantación comercial en España. Hasta ahora, la cadena había centrado su expansión principalmente en centros comerciales.

Sin embargo, durante los próximos meses dará un paso estratégico hacia el retail urbano con la apertura de establecimientos a pie de calle en algunas de las principales arterias comerciales del país.

En concreto, la compañía prevé abrir nuevas joyerías en Madrid, en la calle Goya; en Málaga, en la calle Nueva; en Valencia, en la calle Colón; y en Vigo, en la calle Urzaiz. Con estas aperturas, la firma busca reforzar su presencia en ubicaciones prime de alto tráfico y visibilidad, además de acercar su oferta a nuevos perfiles de clientes.

Este movimiento irá acompañado de la implantación de un nuevo concepto de tienda que la empresa presentará oficialmente a lo largo de 2026.

El objetivo es evolucionar el punto de venta hacia un formato más experiencial y personalizado, en el que ganarán protagonismo las colecciones propias de oro de 18 quilates, gemas y plata de primera ley, así como el asesoramiento especializado al cliente.

Nueva tienda online

La transformación de la compañía también alcanzará al ámbito digital. Durante el primer semestre está previsto el lanzamiento de una nueva tienda online, concebida como un salto cualitativo en la experiencia digital de la marca.

El nuevo comercio electrónico buscará integrar de forma más eficiente la red física y el entorno digital, para optimizar procesos, mejorar la navegación y aumentar la conversión.

Esta apuesta forma parte de la estrategia omnicanal de la firma, orientada a ofrecer una experiencia homogénea al cliente independientemente del canal de compra.

Los 85 millones que facturó el año pasado es la mayor cifra de la historia de José Luis Joyerías. La compañía atribuye el crecimiento a la fortaleza de su modelo de negocio, basado en el desarrollo de colecciones propias, la diversificación de su oferta y una gestión activa del surtido y de los precios.

Todo ello en un contexto complejo para la industria joyera, marcado por el fuerte encarecimiento de las materias primas. El oro se mantiene en máximos históricos y la plata también ha registrado importantes incrementos, lo que ha tensionado los márgenes de todo el sector.

Más de 650 trabajadores

El crecimiento de la compañía también se refleja en su estructura. La empresa supera ya los 650 trabajadores, un equipo especializado que sostiene el desarrollo de la red comercial, el diseño de producto y la estrategia omnicanal de la marca.

Fundada hace más de 50 años, José Luis Joyerías se ha consolidado como una de las principales cadenas de joyería de España. La empresa cuenta con una red de 110 tiendas propias repartidas entre España y Portugal, además de su tienda online, y basa su propuesta en colecciones propias de diamantes, oro, plata y gemas, junto a una selección de marcas de relojería.

Con el récord de facturación alcanzado en 2025 y la apertura de su primera tienda fuera de la península, la compañía inicia ahora una nueva fase de crecimiento que combina expansión internacional, evolución del retail físico y transformación digital para reforzar su posicionamiento en el mercado de la joyería premium.