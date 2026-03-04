El polvo sahariano empeora el aire de A Coruña a nivel rojo: "Superará los umbrales recomendables durante todo el día"

Los medidores de Meteogalicia en A Coruña ubicados en Riazor y la Torre de Hércules señalan índices de riesgo alto en la calidad del aire desde esta mañana. La alarma saltó tras una concentración de particulas en suspensión muy superiores a lo favorable para la salud humana.

"Va a ir a peor. A Coruña y los ayuntamientos del área superarán los umbrales recomendables durante todo el día, según los modelos. Incluso en las estaciones con indicadores verdes, los datos de concentración ahora mismo ya son más elevados. Esto nos indica que no puede ser un fenómeno local", señala Nuria Gallego, jefa de sección Calidad del aire en Meteogalicia, a media mañana de este miércoles.

Desglosando los datos en Torre de Hércules, las partículas de gran diámetro (PM 10 ) se situaban en la última medición sobre 85,54 µg/m3, por encima de los 50 µg/m recomendados como límite seguro. Las partículas de diámetro pequeño (PM 2,5 ) superaban las 32 µg/m3, que son seguras como máximo hasta las 30 µg/m3. En el puesto de Riazor precupan las PM 2,5 , vinculadas solo al polvo sahariano. Ahí, los datos empeoran y dejan 24 µg/m3 en la última medición.

"El polvo sahariano es en su origen una partícula inocua, o con poca afección, porque es natural. Es durante el viaje cuando cambia. Sobrevuela campos petrolíferos y en las capas altas se le adhieren virus y bacterias en letargo. Por eso es peligroso, especialmente entre personas sensibles, con asma o patologías previas", explica Gallego.

Recomendaciones médicas para el día

“La disposición de la atmósfera actual es que viene viento del Sur cargado de granos microscópicos de arena del desierto. Personas que tienen problemas de inflamación de la vía respiratoria, tanto rinitis como asma bronquial, o los pacientes con obstrucción crónica al flujo de aire, como pueden ser los afectados por la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo fumadores, al haber partículas en suspensión de muy pequeño tamaño pueden sufrir irritación de la vía respiratoria. Y, si llueve sobre mojado en una persona que tiene una inflamación previa, es mucho más molesto y más grave”, expone Joaquín Martín Lázaro, alergólogo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y presidente de la Sociedad Gallega de Alergología e Inmunología Clínica (SGAIC)

El alergólo advierte que en caso de mostrar síntomas, es necesario mantenerse en casa y evitar este tipo de concentración, que se comporta como mucha contaminación de golpe. El uso de la mascarilla es recomendable en esta circunstacia.

La situación cambia el viernes

Meteogalicia informa de que esta situación comenzó a agravarse este martes, 3 de marzo, a mediodía. La progresiva acumulación de partículas llegó a su máximo en la ciudad hasta el momento a las 4 de la madrugada, cuando las mediciones superaban 88 µg/m 3 de PM 10 . En lo relativo a las PM 2,5 , se marcó el pico a las 11.00 horas de esta mañana.

Los modelos señalan una prevalencia de la situación hasta el viernes, pero con mejoría notable desde mañana. Será entonces cuando entre viento de dirección Norte y desplaze el polvo sahariano. Las precipitaciones previstas ayudarán a depositar las partículas que permanezcan en el aire.

"La situación de los medidores en Torre de Hércules es muy particular, única en Galicia. Los aerosoles en esa ubicación están a nivel de respiración y son gruesos. Las olas rompen y produce spray natural, que no suponen un riesgo para la salud. Tampoco son inocuos del todo. Por eso medimos el sodio específicamente para determinar. Si tomamos otras estaciones ese dato cae drásticamente. En Riazor no representa ni la décima parte. Con todo, preferimos avisar", advierte Nuria Gallego.