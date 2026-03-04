Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita de la FIFA a RiazorDon Pollo pide margenParaíso para los amantes de los vinilosHuelga de médicosPolvo sahariano en A Coruña
instagramlinkedin

El PP de A Coruña propone reforzar las políticas municipales de accesibilidad

Piden elaborar un censo municipal de edificios sin ascensor

Miguel Lorenzo, a su llegada a un Pleno

Miguel Lorenzo, a su llegada a un Pleno / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El PP registró una moción para reforzar las políticas municipales de accesibilidad y prevenir el aislamiento de personas mayores en edificios sin ascensor.

Los populares indican que en Galicia hay más de 120.000 personas mayores de 65 años que residen solas en sus hogares y que A Coruña «concentra una parte significativa de estos casos». Alertan, además, de que «existe un número muy relevante de edificios de tres o más alturas que carecen de ascensor».

La propuesta del PP incluye la elaboración en el plazo de un año de un censo municipal de edificios sin ascensor e incrementar de manera progresiva el presupuesto para ayudas para instalar ascensores y eliminar barreras arquitectónicas

Noticias relacionadas

También pide crear una unidad de asesoramiento municipal para detectar situaciones de aislamiento por falta de accesibilidad, acompañar a comunidades para tramitar ayudas y mediar en casos de bloqueo vecinal

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  3. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  4. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  5. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  6. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  7. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  8. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos

El Concello de A Coruña amplía la gratuidad de las escuelas infantiles municipales

El Concello de A Coruña amplía la gratuidad de las escuelas infantiles municipales

O cancro de mama, nunha mostra sen estereotipos e con perspectiva feminista na Coruña: "Son fotos duras, pero moi necesarias"

El BNG de A Coruña pedirá cambiar el reglamento de los Plenos por estar «obsoleto»

El BNG de A Coruña pedirá cambiar el reglamento de los Plenos por estar «obsoleto»

El PP de A Coruña propone reforzar las políticas municipales de accesibilidad

El PP de A Coruña propone reforzar las políticas municipales de accesibilidad

Adega solicita trasladar el festival Wake Up de Bens: "O proceso administrativo ten dubidosas garantías ambientais"

Adega solicita trasladar el festival Wake Up de Bens: "O proceso administrativo ten dubidosas garantías ambientais"

A candidata a reitora da USC Rosa Crujeiras propón o exconcelleiro coruñés Juan Díaz Villoslada como xerente da USC

A candidata a reitora da USC Rosa Crujeiras propón o exconcelleiro coruñés Juan Díaz Villoslada como xerente da USC

La Universidade da Coruña da la bienvenida a 275 estudiantes extranjeros

Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: "Nos avisaron con poco tiempo"

Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: "Nos avisaron con poco tiempo"
Tracking Pixel Contents