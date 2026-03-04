El PP de A Coruña propone reforzar las políticas municipales de accesibilidad
Piden elaborar un censo municipal de edificios sin ascensor
El PP registró una moción para reforzar las políticas municipales de accesibilidad y prevenir el aislamiento de personas mayores en edificios sin ascensor.
Los populares indican que en Galicia hay más de 120.000 personas mayores de 65 años que residen solas en sus hogares y que A Coruña «concentra una parte significativa de estos casos». Alertan, además, de que «existe un número muy relevante de edificios de tres o más alturas que carecen de ascensor».
La propuesta del PP incluye la elaboración en el plazo de un año de un censo municipal de edificios sin ascensor e incrementar de manera progresiva el presupuesto para ayudas para instalar ascensores y eliminar barreras arquitectónicas
También pide crear una unidad de asesoramiento municipal para detectar situaciones de aislamiento por falta de accesibilidad, acompañar a comunidades para tramitar ayudas y mediar en casos de bloqueo vecinal
