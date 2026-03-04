El tiempo en A Coruña según la Aemet: niebla y temperaturas máximas primaverales

La cuenta atrás para la primavera ya se empieza a notar en A Coruña y el resto de Galicia. Tras un inicio de año marcado por las borrascas y los temporales, la segunda quincena de febrero dejó algunos destellos que apuntaban al fin del invierno y, ahora que arranca el mes de marzo, esa proximidad del cambio de estación, con alternancia de días ya casi primaverales con otros de tintes invernales, va a marcar la tónica de la predicción meteorológica durante esta semana y las próximas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisaba días atrás de que, durante esta primera semana de marzo, se espera un poco de todo en Galicia en el plano atmosférico.

Y así está siendo. Es lo que tiene la primavera, que llega como una auténtica montaña rusa meteorológica en la que puede ocurrir casi cualquier cosa. La semana arrancaba el lunes día 2 con un día gris que dejó incluso algunos chubascos muy débiles, coincidiendo con la cercanía de la borrasca Regina ---que no impactó en Galicia pero sí dejó algunos restos de humedad y de cierta inestabilidad atmosférica-- y ayer veíamos como Regina se retiraba hacia el suroeste de la península Ibérica para dejar paso libre a la influencia de las altas presiones, así que este martes 3 de marzo A Coruña disfrutaba de una jornada de tiempo primaveral, con subida de las temperaturas.

Hoy miércoles, día 4, el sol volverá a ser protagonista, aunque la niebla entrará por la costa para rebajar las temperaturas máximas, que serán primaverales pero más bajas de lo inicialmente previsto. Meteogalicia contaba --a principios de esta semana-- con que A Coruña podría alcanzar hoy los 20 grados. En las últimas horas ya actualizaba su pronóstico para rebajar esa temperatura máxima, que se quedará alrededor de los 17 grados. También la Aemet otorga hoy protagonismo a la niebla, que ya era visible anoche en muchos puntos de la ciudad y del área metropolitana, y esta mañana persiste en el litoral coruñés. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde, con cielos más cubiertos.

Cargando previsión del tiempo...

Las temperaturas en A Coruña serán, aún así, más primaverales que invernales, con 9 grados de mínima y hasta 17 ó 18 de máxima según las previsiones de Meteogalicia y la Aemet.

El jueves, día 5, otra vez llegan cambios. La mañana todavía estará marcada por la estabilidad atmosférica, con algunas nubes y sin precipitaciones, pero a partir del mediodía vuelven las lluvias y parece que lo harán para quedarse unos cuantos días. Regresan también los avisos por fenómenos costeros, con alerta por olas el jueves en el litoral atlántico gallego, es decir, en toda la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra. La Aemet señala nivel amarillo mientras que Meteogalicia eleva a naranja el aviso en la costa por el oleaje.

Tanto la Aemet como Meteogalicia prevén alta probabiliad de precipitaciones durante las jornadas del viernes 6, el sábado 7 y algo menos el domingo 8 de marzo, y las lluvias podrían extenderse incluso más allá, durante el arranque de la próxima semana. Este nuevo giro de guion meteorológico llega además acompañado de un notable descenso térmico. Las temperaturas se desplomarán el jueves, con máximas de entre 12 y 14 grados ese día y entre 11 y 13 grados de máxima al día siguiente, así que los termómetros bajarán de golpe unos cuatro grados con respecto a los registros de hoy.

Noticias relacionadas

Las lluvias persistirán a lo largo del fin de semana --aunque el domingo se reduce la concurrencia de precipitaciones-- y previsiblemente se extenderán también al inicio de la próxima semana, así que por ahora quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre tienen el día de hoy para librarse de las capuchas y los paraguas que volveremos a ver en las calles de la ciudad a partir de mañana jueves. Seguiremos pendientes de este tiempo cambiante para actualizar la información del tiempo en A Coruña con los datos que ofrecen los organismos oficiales. Lee más.