Aena ampliará las áreas de embarque, seguridad y equipajes del aeropuerto de A Coruña

Aena proyecta agrandar aéreas fundamentales en el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Alvedro, sin afrontar una ampliación integral de la terminal. El gestor aeroportuario reserva 50 millones de euros para el aeródromo coruñés en su plan de inversiones para el quinquenio 2027-2031. Con ellos, acometerá la ampliación de la zona de embarque, de la sala de recogida de equipajes y del espacio del filtro de seguridad, tres de las cuatro áreas que deben emplear los pasajeros. Quedaría fuera de esos planes el vestíbulo de facturación.

También prevé crear un control de pasaportes centralizado tanto en salidas como en llegadas adaptado al nuevo Sistema de Entrada y Salida (SEE) de la Unión Europea, ideado para registrar a los nacionales de países no pertenecientes a la UE que viajan para una estancia de corta duración. La ampliación de la superficie de embarque será para todos los vuelos, tanto los que conectan con alguno de los 29 países incluidos en el espacio Schengen como el resto de destinos.

Aena incluye estas obras en la terminal, «entre otras», en su Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2027-2031, según informó este jueves a preguntas de este periódico. El gestor, asegura, «no ha modificado su propuesta de DORA» desde que la aprobó su consejo de administración el 17 de febrero. Pero en toda la información que había difundido hasta hoy sobre este plan quinquenal la única referencia a la terminal de pasajeros era las «actuaciones para mejorar la operativa de los vuelos no Schengen».

La ampliación, "en 2027, 2028", según el Ayuntamiento

Quien desveló los planes de Aena fue el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, en el pleno municipal de este jueves. En su respuesta a una pregunta oral del portavoz del PP, Miguel Lorenzo, sobre el «maltrato» del Ejecutivo central a la ciudad, Lage Tuñas aseguró que «unha parte dos 50 millóns» previstos en el DORA para Alvedro «irá destinada a ampliar esa terminal». El portavoz municipal se refirió solo a la «mellora da área de embarque, que ten 1.200 metros cadrados e debería ter, como mínimo, 2.000». «En 2027, 2028, terá que facerse a ampliación», respondió al PP, que había denunciado previamente «los retrasos y la inejecución de inversiones imprescindibles para el futuro de A Coruña», entre las que citó la ampliación de la terminal del aeropuerto.

José Manuel Lage atribuyó esta obra, no anunciada por Aena hasta hoy, a las demandas de la alcaldesa, Inés Rey. «A alcaldesa foi moi clara ao respecto esixindo a ampliación da terminal. Teña por seguro que esa esixencia e esas xestións van facer que se consiga a ampliación da terminal», aseguró en su intervención. Tras ella y consultada por LA OPINIÓN, Aena detalló los proyectos para la terminal, pero negó haber cambiado la versión del DORA aprobada en febrero.

Obras en el edificio de bomberos y el campo de vuelos

En el próximo quinquenio, según el documento presentado la pasada semana, además de las ampliaciones en la terminal, Aena proyecta un nuevo edificio para los bomberos del aeropuerto, y actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, con el «aumento del ancho de franja y mejoras en las ayudas visuales».

El Concello de Culleredo ha asegurado esta tarde que todas las obras previstas se realizarán sobre terrenos "ya propiedad de Aena", "lo que aporta tranquilidad a los residentes en las inmediaciones de la infraestructura aeroportuaria". Su alcalde, José Ramón Rioboo, destacó que la actuación permitirá "mejorar la operatividad del aeropuerto y ganar agilidad en el funcionamiento de la terminal".

En total son 50 millones de euros, una cifra similar a la de Peinador, en Vigo, y la mitad de la prevista en Lavacolla, en Santiago, menos de 39 euros por cada uno de los casi 1,3 millones de pasajeros de 2025. Dentro de su categoría, es el séptimo que menos financiación por viajero recibe de los 35 aeródromos medios y pequeños en España.

Al igual que en el resto de aeropuertos, habrá una subida de las tasas por pasajero que se cobra a las aerolíneas para compensar los trabajos. «Para acometer esta gran obra inversora», justifica la entidad, ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa hasta los 25 céntimos, «que se quedaría en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos». Es la misma subida que se aplicará a los aeropuertos de este tamaño, que las aerolíneas suelen repercutir en el precio del billete del pasajero.

Trámites pendientes

Tras su aprobación por el consejo de administración de Aena y su envío a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el DORA sigue su tramitación administrativa hasta su ratificación definitiva por el Consejo de Ministros, que llegará, como muy tarde, el 30 de septiembre.