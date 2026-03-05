La octava edición de BioCultura llega a A Coruña este fin de semana con el ecoturismo como protagonista
Charlas, talleres, formaciones, espectáculos y música para concienciar al público de todas las edades sobre ecoturismo, alimentación ecológica, cosmética natural y moda sostenible
La feria BioCultura 2026 celebra su octava edición en Expocoruña este fin de semana del 6 al 8 de marzo. Las empresas gallegas de alimentos ecológicos se renuevan como pilares del encuentro, organizando exposiciones y espacios para que los asistentes puedan degustar sus productos.
Ecoturismo, alimentación ecológica, cosmética natural, moda sostenible, bienestar, salud, artesanía y entidades sociales son solo algunas de las temáticas sobre las que el público podrá aprender por medio de charlas, talleres, formaciones, espectáculos y música. La feria, que también incluye el Festival de Yoga del Noroeste, no deja atrás a los más pequeños y organiza talleres para que también ellos puedan aprender jugando.
En esta octava edición, el ecoturismo abandona el segundo plano para erigirse como uno de los grandes ejes del evento, claramente profesionalizado en el sector. Una de las grandes novedades de este año es el taller empresarial que organizan como espacio de intercambio entre operadores, compradores e instituciones. Además, se adelantan al eclipse del 12 de agosto con una ponencia protagonizada por embajadores Starlight.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo