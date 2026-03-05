Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El traslado de Repsol a Langosteira, exento de evaluación de impacto ambientalNuevas obras en AlvedroMujeres en la construcciónUna empleada de Gadis se jubila tras medio siglo de trabajoHatta Energy proyecta dos plantas de biocombustibles en GaliciaNaufragio en cabo PrioiriñoLa sorpresa astronómica de abrilEl callejero de A Coruña: plaza de Mina
instagramlinkedin

La octava edición de BioCultura llega a A Coruña este fin de semana con el ecoturismo como protagonista

Charlas, talleres, formaciones, espectáculos y música para concienciar al público de todas las edades sobre ecoturismo, alimentación ecológica, cosmética natural y moda sostenible

Feria BioCultura en Expocoruña

Feria BioCultura en Expocoruña / Iago López

RAC

A Coruña

La feria BioCultura 2026 celebra su octava edición en Expocoruña este fin de semana del 6 al 8 de marzo. Las empresas gallegas de alimentos ecológicos se renuevan como pilares del encuentro, organizando exposiciones y espacios para que los asistentes puedan degustar sus productos.

Ecoturismo, alimentación ecológica, cosmética natural, moda sostenible, bienestar, salud, artesanía y entidades sociales son solo algunas de las temáticas sobre las que el público podrá aprender por medio de charlas, talleres, formaciones, espectáculos y música. La feria, que también incluye el Festival de Yoga del Noroeste, no deja atrás a los más pequeños y organiza talleres para que también ellos puedan aprender jugando.

Noticias relacionadas

En esta octava edición, el ecoturismo abandona el segundo plano para erigirse como uno de los grandes ejes del evento, claramente profesionalizado en el sector. Una de las grandes novedades de este año es el taller empresarial que organizan como espacio de intercambio entre operadores, compradores e instituciones. Además, se adelantan al eclipse del 12 de agosto con una ponencia protagonizada por embajadores Starlight.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  4. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  5. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  6. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  7. Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
  8. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo

Una marcha unitaria por el 8-M discurrirá del Obelisco a la Casa del Mar

Una marcha unitaria por el 8-M discurrirá del Obelisco a la Casa del Mar

El traslado de Repsol al puerto exterior de A Coruña queda exento de evaluación de impacto ambiental

El traslado de Repsol al puerto exterior de A Coruña queda exento de evaluación de impacto ambiental

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 6 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 6 de marzo

Valeria Castro presentará en A Coruña su nuevo álbum, nominado a seis premios MIN, en un concierto 'boutique'

Valeria Castro presentará en A Coruña su nuevo álbum, nominado a seis premios MIN, en un concierto 'boutique'

La octava edición de BioCultura llega a A Coruña este fin de semana con el ecoturismo como protagonista

La octava edición de BioCultura llega a A Coruña este fin de semana con el ecoturismo como protagonista

Aena ampliará las áreas de embarque, seguridad y equipajes del aeropuerto de A Coruña

Aena ampliará las áreas de embarque, seguridad y equipajes del aeropuerto de A Coruña

Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: "Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy"

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Tracking Pixel Contents