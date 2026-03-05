La octava edición de BioCultura llega a A Coruña este fin de semana con el ecoturismo como protagonista

La feria BioCultura 2026 celebra su octava edición en Expocoruña este fin de semana del 6 al 8 de marzo. Las empresas gallegas de alimentos ecológicos se renuevan como pilares del encuentro, organizando exposiciones y espacios para que los asistentes puedan degustar sus productos.

Ecoturismo, alimentación ecológica, cosmética natural, moda sostenible, bienestar, salud, artesanía y entidades sociales son solo algunas de las temáticas sobre las que el público podrá aprender por medio de charlas, talleres, formaciones, espectáculos y música. La feria, que también incluye el Festival de Yoga del Noroeste, no deja atrás a los más pequeños y organiza talleres para que también ellos puedan aprender jugando.

En esta octava edición, el ecoturismo abandona el segundo plano para erigirse como uno de los grandes ejes del evento, claramente profesionalizado en el sector. Una de las grandes novedades de este año es el taller empresarial que organizan como espacio de intercambio entre operadores, compradores e instituciones. Además, se adelantan al eclipse del 12 de agosto con una ponencia protagonizada por embajadores Starlight.