La Fundación María José Jove amplía su programa de rutas de senderismo inclusivo, algunas con perros de terapia

La iniciativa busca acercar el entorno natural de Galicia a personas con movilidad reducida a través de rutas interpretadas

Ruta de senderismo organizada por la Fundación María José Jove.

Ruta de senderismo organizada por la Fundación María José Jove. / LOC

EP

La Fundación María José Jove (FMJJ) iniciará este mes de marzo su programación anual de rutas de senderismo inclusivo, una actividad con la que la entidad pretende facilitar que personas con movilidad reducida puedan disfrutar del entorno natural gallego.

Este año, dentro de su compromiso con la promoción del ocio inclusivo, la FMJJ amplía su oferta hasta un total de 12 rutas, cuatro más que en la edición anterior, que se desarrollarán en las cuatro provincias gallegas.

Además, seis de estas rutas contarán con la participación de perros de terapia, "incorporando un valor añadido a la experiencia". Las rutas se llevarán a cabo entre los meses de marzo y agosto, con el objetivo de acercar a las personas participantes al medio natural de Galicia a través de itinerarios interpretados de carácter patrimonial, cultural y ambiental.

Noticias relacionadas

Todas las rutas discurrirán por senderos accesibles, con una longitud máxima de seis kilómetros, dificultad baja o baja-media y una duración aproximada de 3 a 4 horas. En el caso de las seis rutas con perros de terapia, estos acompañarán en todo momento a las personas participantes con el fin de incrementar su motivación y estimulación.

TEMAS

