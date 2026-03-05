Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este jueves 5 de marzo

Edificios en la Ciudad Vieja de A Coruña. | C. Pardellas

RAC

Presentación del libro sobre Benito Soto

19.00 horas | El autor Juan Campos Calvo-Sotelo presenta el libro Benito Soto. Terror en la mar, obra que profundiza en la figura del pirata gallego nacido en Pontevedra y conocido como el último del océano Atlántico.

Salón de actos, Autoridad Portuaria

Conferencia sobre la ciudad vieja en fotos

20.00 horas | La asociación Amigas e Amigos dos Museos de Galicia presenta la conferencia A cidade vella da Coruña en imaxes. La impartirá José Carlos Alonso, cronista gráfico de la ciudad y creador del proyecto Flujos.

Portas Ártabras

Vuelve el Feroz Comedy Club con micro abierto

21.30 horas | El Feroz Comedy Club vuelve con otro micro abierto. Anuncia la participación de Chusco Somoza, Matías Cubilla, Ángeles Goas, Roberto Alvite, Javi Monete y Cati Ukelele. Bruneti presentará el evento.

Pub DonGiorgio

Voz femenina con raíces asturianas

21.30 horas | Concierto de Marisa Valle Roso en el Ciclo Artistas en Ruta de la sala Mardi Gras. Presenta Cenicientes, que entrelaza memoria, voz femenina y raíces asturianas. Entradas en la web de la sala por 14 euros, 16 en taquilla.

Sala Mardi Gras

Cita sonora con notas de música clásica

20.00 horas | Concierto extraordinario de Andrew Litton en el Palacio de la Ópera, con Eva Arderíus, ganadora del Concurso Son Cello al violonchelo. Entradas a la venta en la web de Ataquilla.com por 14,25 euros.

Palacio de la Ópera

Historias, encuentros y creación

19.00 horas | Presentación de Otra vida, primer libro de la escritora Rosa Liñares en la librería Lume. Después del coloquio, los más lectores podrán llevarse su ejemplar firmado. Entrada libre hasta completar aforo. 

Librería Lume Espazo Cultural

