¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este jueves 5 de marzo
Presentación del libro sobre Benito Soto
19.00 horas | El autor Juan Campos Calvo-Sotelo presenta el libro Benito Soto. Terror en la mar, obra que profundiza en la figura del pirata gallego nacido en Pontevedra y conocido como el último del océano Atlántico.
Salón de actos, Autoridad Portuaria
Conferencia sobre la ciudad vieja en fotos
20.00 horas | La asociación Amigas e Amigos dos Museos de Galicia presenta la conferencia A cidade vella da Coruña en imaxes. La impartirá José Carlos Alonso, cronista gráfico de la ciudad y creador del proyecto Flujos.
Portas Ártabras
Vuelve el Feroz Comedy Club con micro abierto
21.30 horas | El Feroz Comedy Club vuelve con otro micro abierto. Anuncia la participación de Chusco Somoza, Matías Cubilla, Ángeles Goas, Roberto Alvite, Javi Monete y Cati Ukelele. Bruneti presentará el evento.
Pub DonGiorgio
Voz femenina con raíces asturianas
21.30 horas | Concierto de Marisa Valle Roso en el Ciclo Artistas en Ruta de la sala Mardi Gras. Presenta Cenicientes, que entrelaza memoria, voz femenina y raíces asturianas. Entradas en la web de la sala por 14 euros, 16 en taquilla.
Sala Mardi Gras
Cita sonora con notas de música clásica
20.00 horas | Concierto extraordinario de Andrew Litton en el Palacio de la Ópera, con Eva Arderíus, ganadora del Concurso Son Cello al violonchelo. Entradas a la venta en la web de Ataquilla.com por 14,25 euros.
Palacio de la Ópera
Historias, encuentros y creación
19.00 horas | Presentación de Otra vida, primer libro de la escritora Rosa Liñares en la librería Lume. Después del coloquio, los más lectores podrán llevarse su ejemplar firmado. Entrada libre hasta completar aforo.
Librería Lume Espazo Cultural
