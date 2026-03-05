Una marcha unitaria por el 8-M discurrirá del Obelisco a la Casa del Mar
La manifestación en A Coruña por el Día Internacional de las Mujeres arrancará este domingo a las 18.00 horas con el lema 'Feminismo para transformar el mundo'
La Plataforma Feminista Galega y la Marcha Mundial das Mulleres convocan una manifestación en A Coruña el 8M por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Ambas formaciones hacen un llamamiento a la participación masiva en la marcha. El acto comenzará su recorrido a las 18.00 horas en el Obelisco. A continuación, pasará por otros lugares de la ciudad como el Cantón, Sánchez Bregua y Linares Rivas.
El final de la marcha y la movilización será en la Plaza das Cigarreiras, entre la Audiencia Provincial y la Casa do Mar. Al término se leerá el manifiesto conjunto de ambas organizaciones.
La Plataforma Feminista Galega y la Marcha Mundial das Mulleres de A Coruña reivindican su acto como un momento para defender los derechos de la mujer, la igualdad de género y visibilizar la necesidad de la lucha feminista. La marcha sucederá bajo el lema unitario Feminismo para transformar el mundo.
«Esperamos llenar las calles de la ciudad en una fecha tan señalada para el feminismo», informan en una nota de prensa.
