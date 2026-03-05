No todo es el eclipse: los 5 eventos astronómicos que iluminarán el cielo de A Coruña este 2026

El eclipse total de este 12 de agosto se ha convertido en el fenómeno astronómico del año. En A Coruña, uno de los sitios donde mejor se verá este oscurecimiento histórico del Sol -el primero en más de un siglo en la Península-, ya está agotando habitaciones en los principales hoteles de la urbe, que se preparan para recibir a cientos de visitantes interesados en el cielo nocturno.

La fiebre del eclipse es tal que el gobierno gallego ya trabaja en un dispositivo de seguridad para la cita en A Coruña, que contará también con numerosas actividades en torno al fenómeno. Un evento que, si bien es excepcional, no será la única cita prometedora que ofrecerán las noches de 2026 en la costa coruñesa.

Los eventos astronómicos que se verán desde A Coruña este 2026

Conjunción de Venus y Júpiter en A Coruña el 1 marzo de 2023. / Óscar Blanco

Este año, quienes permanezcan atentos a los astros disfrutarán de otros hermosos espectáculos nocturnos. El primero de ellos tendrá lugar dentro de apenas un mes, a principios de abril, cuando es posible que los coruñeses aprecien el paso del cometa C/2026 A1 (MAPS) atravesando el manto oscuro de la noche.

Según el director del Centro Astronómico Trevinca, Óscar Blanco, esta clase de cuerpos celestes son "un paquete sorpresa que llega de vez en cuando" y que, de aguantar el calor del Sol, podría generar una brillante cola justo en el momento en el que el astro rey se pusiera en el horizonte. Junto al visitante celeste, podrán verse desde A Coruña dos hermosas lluvias de estrellas, una conjunción planetaria y un eclipse lunar, que completarán un calendario astronómico ideal para los aficionados al cielo nocturno.

El cometa C/2026 A1 (MAPS), una visita inesperada

El paso del cometa C/2026 A1 (MAPS) podrá ser tanto un fenómeno mágico como una promesa incumplida. "Se va a acercar mucho al Sol. Y puede que genere una cola muy brillante o que se desintegre, porque no deja de ser hielo", explica Blanco, uno de los que estará pendiente del cielo a comienzos del próximo mes.

Será entonces, entre el 3 y el 4 de abril, cuando podría llegar a verse a simple vista desde la costa coruñesa. El momento perfecto para observarlo sería "justo al atardecer, nada más ponerse el Sol y muy cerca del horizonte", donde dejaría una estela luminosa antes de seguir su viaje por el espacio.

La incertidumbre alrededor de su comportamiento es algo habitual en los cometas que, como este, se localizan por primera vez. Cuenta Blanco que el C/2026 A1 (MAPS) se descubrió "hace mes y medio", lo que lo convirtió en el primero en ser identificado este 2026.

Cada año, se descubren "decenas de cometas", aunque "la mayoría son muy débiles". Otros, como este, podrían llegar a resistir y verse "a simple vista" en un vistazo afortunado al cielo.

La conjunción de Venus y Júpiter, un guiño brillante desde el cielo

Así se verá la conjunción planetaria la noche del 8 de junio de 2026. / Óscar Blanco

Las noches de verano son las mejores para disfrutar de las actividades astronómicas. Especialmente en A Coruña, donde las nubes amenazan el cielo la mayor parte del año.

Es menos probable, por ello, que los coruñeses se queden sin ver el fenómeno que inaugurará el mes de junio. Muy cerca de que comience este periodo estival, en las noches del 8 y del 9, será cuando se produzca "una de las conjunciones planetarias más brillantes", la de dos de los planetas más vistosos y reconocibles, Venus y Júpiter, que se situarán muy próximos el uno al otro.

"De un día a otro, veremos como se van acercando en el cielo. Es solo perspectiva, claro. Los planetas están entre sí muy alejados, pero los vemos en la misma zona del cielo y por eso parece que están juntos", explica el presidente de la Asociación Astronómica ÍO.

Esta "bonita conjunción planetaria" será visible en "casi todo el mundo", salvo en el extremo norte del planeta. Según indica Blanco, habrá que estar atento "en las primeras horas de la noche", especialmente a partir de las 23.00 horas, cuando el acercamiento de estos dos cuerpos celestes "llamará la atención" de forma más pronunciada desde las alturas.

Las Perseidas, en luna nueva y con eclipse

Vista de una Perseida. / Sara Vázquez

Las Perseidas son una cita anual para los amantes de la astronomía. Cada año, en el mes de agosto, estos meteoros cruzan el cielo estival para el asombro de los observadores más curiosos, sobre todo entre el 10 y el 13.

Sin embargo, este 2026, la lluvia de estrellas será más especial en A Coruña. "El 12 de agosto es el máximo de las Perseidas, pero este año tenemos también el eclipse. Es decir, que se junta el superevento con la lluvia de estrellas y se puede aprovechar para ver las dos cosas", cuenta Blanco.

En esta ocasión, además, las también conocidas como lágrimas de San Lorenzo "caen en luna nueva", oscureciendo aún más el cielo y permitiendo que se vean mejor sus destellos plateados. Se podrán llegar a apreciar "entre 100 y 120 meteoros cada hora", siendo una de las mejores ocasiones para ver estrellas fugaces en A Coruña.

Eclipse lunar, el broche de agosto

Eclipse lunar total. / LOC

Los eclipses de luna son compañeros habituales de los solares. Por eso, a ningún astrónomo le sorprende que, después del eclipse total del 12 de agosto, vaya a tener lugar un eclipse de luna.

"Es bastante normal que los eclipses de sol y de luna vengan a pares. Si tenemos un eclipse de sol, la anterior luna llena o la siguiente habrá uno de luna", explica el director de la Asociación Astronómica ÍO.

En este caso, el fenómeno lunar se producirá en la noche del 27 al 28 de agosto, aunque habrá que tener paciencia, ya que se apreciará "muy de madrugada". No será un eclipse lunar total, "pero casi" y, como dice Blanco, merecerá la pena echarle un ojo.

Las Gemínidas, la lluvia de estrellas "número 1"

Si bien las Perseidas se llevan cada año los mayores reconocimientos, para Blanco hay lluvias de estrellas en A Coruña bastante más impactantes. Hablamos de las Gemínidas, una caída de meteoros que se produce entre el 13 y el 14 de diciembre y que deja estelas bastante más vistosas que las de agosto.

"Como es en diciembre no tiene tanto tirón, pero es una lluvia más intensa y más brillante que las Perseidas", asegura el especialista, que tiene claro su puesto en la clasificación: "Si hiciéramos un ranking, las Gemínidas serían el número uno".

¿Dónde ver los eventos astronómicos de 2026 en A Coruña?

A la hora de planear quedadas astronómicas en A Coruña o de organizar una observación en solitario para estos eventos del cielo nocturno, la ubicación es importante. Y también el cielo, ya que es importante que esté despejado.

En el caso de las Perseidas y las Gemínidas, Blanco recomienda "zonas lo más oscuras posibles", sin que la orientación sea demasiado importante, por lo que lo mejor es desplazarse a enclaves rurales con poca contaminación lumínica.

La conjunción planetaria, el cometa y el eclipse lunar se observarán mejor en "zonas separadas del casco urbano y con buena orientación Oeste", como O Portiño y la Rosa de los Vientos.