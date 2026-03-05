Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los objetos de coleccionista de Carlos Sainz Jr., en una exposición del MEGA de A Coruña

El piloto madrileño fue patrocinado por la cervecera coruñesa desde sus inicios en el automovilismo

Exposición de Carlos Sainz en MEGA

Exposición de Carlos Sainz en MEGA / LOC

RAC

El Museo de Estrella Galicia situado en Agrela suma un nuevo atractivo a su oferta. Desde esta semana, una exposición temporal dedicada al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, patrocinado por la cerveza sin alcohol de la marca coruñesa desde sus inicios, está disponible para los visitantes y amantes del motor.

Entre los objetos de la colección está el coche de karting con el que compitió de niño, cascos de sus carreras más importantes en F1, trofeos de sus grandes éxitos, monos o equipamiento real del piloto.

“La nueva exposición dedicada a Carlos Sainz en MEGA es una muestra del orgullo que sentimos por acompañar a personas que, como él, representan valores que forman parte del ADN de nuestra compañía. Su trayectoria refleja inconformismo, esfuerzo y una pasión constante por superarse, principios que también han guiado el camino de Estrella Galicia 0,0 desde nuestros orígenes. Esta relación, que comenzó en sus primeros pasos en el automovilismo, simboliza una historia de crecimiento compartido y de confianza mutua a lo largo del tiempo”, afirma Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera.

Exposición de Carlos Sainz en MEGA

Exposición de Carlos Sainz en MEGA / LOC

“Cuando echo la vista atrás y pienso en cómo empezó todo con Estrella Galicia 0,0, me doy cuenta de que lo más valioso ha sido crecer juntos. No solo como piloto y como marca, sino compartiendo una forma muy similar de entender el trabajo, la constancia y el respeto por el método para hacer las cosas y lograr cada objetivo”, añade Carlos Sainz.

Esta exposición se puede visitar dentro del área dedicada a los patrocinios deportivos del museo, que reúne curiosidades históricas sobre el apoyo de Estrella Galicia a equipos gallegos de fútbol o baloncesto, así como de talentos del mundo del motociclismo y Fórmula 1.

TEMAS

Los objetos de coleccionista de Carlos Sainz Jr., en una exposición del MEGA de A Coruña

