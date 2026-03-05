Los objetos de coleccionista de Carlos Sainz Jr., en una exposición del MEGA de A Coruña
El piloto madrileño fue patrocinado por la cervecera coruñesa desde sus inicios en el automovilismo
El Museo de Estrella Galicia situado en Agrela suma un nuevo atractivo a su oferta. Desde esta semana, una exposición temporal dedicada al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, patrocinado por la cerveza sin alcohol de la marca coruñesa desde sus inicios, está disponible para los visitantes y amantes del motor.
Entre los objetos de la colección está el coche de karting con el que compitió de niño, cascos de sus carreras más importantes en F1, trofeos de sus grandes éxitos, monos o equipamiento real del piloto.
“La nueva exposición dedicada a Carlos Sainz en MEGA es una muestra del orgullo que sentimos por acompañar a personas que, como él, representan valores que forman parte del ADN de nuestra compañía. Su trayectoria refleja inconformismo, esfuerzo y una pasión constante por superarse, principios que también han guiado el camino de Estrella Galicia 0,0 desde nuestros orígenes. Esta relación, que comenzó en sus primeros pasos en el automovilismo, simboliza una historia de crecimiento compartido y de confianza mutua a lo largo del tiempo”, afirma Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera.
“Cuando echo la vista atrás y pienso en cómo empezó todo con Estrella Galicia 0,0, me doy cuenta de que lo más valioso ha sido crecer juntos. No solo como piloto y como marca, sino compartiendo una forma muy similar de entender el trabajo, la constancia y el respeto por el método para hacer las cosas y lograr cada objetivo”, añade Carlos Sainz.
Esta exposición se puede visitar dentro del área dedicada a los patrocinios deportivos del museo, que reúne curiosidades históricas sobre el apoyo de Estrella Galicia a equipos gallegos de fútbol o baloncesto, así como de talentos del mundo del motociclismo y Fórmula 1.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Breogán Park incorpora a su proyecto en Agrela, en A Coruña, un hotel de la cadena B&B Hotels