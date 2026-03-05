El precio del alquiler en A Coruña cae a los 685 euros, la cifra más baja en año y medio

El camino ascendente del precio del alquiler en A Coruña parecía imparable hace un año. Tanto que la Xunta, a petición del Concello y sin apoyar esta medida, aprobó la declaración de zona residencial tensionada, lo que conlleva limitaciones a los precios de los arrendamientos. Entró en vigor el pasado verano y entonces la renta media era de 760 euros. Según los datos del Observatorio de Vivenda de Galicia, que por primera vez ofrecen cifras del importe mensual y no solo interanual, el pasado febrero cayó a los 685 euros, la cifra más baja en año y medio.

Los datos reflejan el potente crecimiento de los precios del alquiler en los últimos seis años. En julio de 2020, justo antes de que irrumpiese la pandemia, la renta era de 532,8 euros, por lo que ha aumentado hasta hoy un 28,57%. Desde entonces, ha ido subiendo entre un 2 y un 8% cada año hasta los 760 euros de julio del año pasado, una cifra que colocó a A Coruña como la ciudad con los arrendamientos más caros de Galicia. Un título, sin embargo, que ya no ostenta, pues en la ciudad los precios han caído hasta los 685 euros de febrero y Vigo se pone por delante con 710 euros de renta mensual.

La cifra más baja en año y medio

Además, es la primera vez desde 2020 que se registra, de un año a otro, un descenso en el coste de los arrendamientos en A Coruña. De julio del año pasado, justo antes de que se aplicase la zona tensionada, a este febrero, el precio ha bajado un 9,9%.

Con los alquileres a 685 euros, A Coruña logra la cifra más baja desde julio de 2024, cuando un inquilino pagaba de media 684 euros, diez céntimos de menos que ahora. Según los datos del Observatorio de Vivenda de Galicia, no se bajaba de los 700 euros desde noviembre de 2024. Entonces el precio era de 691,3 euros.

Son importes medios que están muy por encima de lo que se considera asequible. De hecho, el portal inmobiliario Fotocasa indica, teniendo en cuenta los anuncios de alquiler, que tres barrios de la ciudad están a la cabeza de los más caros de Galicia, solo superados por Sanxenxo. Son Ciudad Vieja, con 13,41 euros por metro cuadrado al mes, Ensanche con 12,81 euros y Monte Alto-Zalaeta, con 12,61 euros. En estas zonas, los alquileres superan de forma estable la barrera de los 1.000 euros mensuales para una vivienda estándar.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha comentado en varias ocasiones que la contención de los precios demuestra que la zona tensionada "funciona". La Xunta, sin embargo, ha manifestado reiteradamente su rechazo a esta medida, pues entiende que "no soluciona el problema de la vivienda".

Menos contratos que hace un año

Las estadísticas del Observatorio de Vivenda de Galicia no solo muestran un caída del precio de los alquileres sino también de los nuevos contratos. El pasado febrero se firmaron 174, cuando en el mismo mes de 2025 fueron 493. El tope del año pasado se registró en julio, con un total de 718, el mes previo a la entrada en vigor de la zona tensionada. Este año, en enero, el número de nuevos contratos fue de 343.

Noticias relacionadas

Una situación que se ha detectado desde la entrada en vigor de la zona tensionada es que hay más arrendamientos de temporada, esto es, para inquilinos que solo los ocuparán durante un periodo específico y no vivirán allí indefinidamente. Esta modalidad escapa de las medidas de la zona tensionada. A inicios de año, el Gobierno central anunció que espera aprobar un real decreto-ley que incluya medidas para contener los precios del alquiler y combatir prácticas abusivas como el uso fraudulento de los contratos de temporada o la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones para elevar rentas.